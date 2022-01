GUTTEN PÅ BILDET: Spencer Elden fotografert i 2016, 25 år etter at han ble avbildet på omslaget til Nirvanas album «Nevermind». Nå saksøker han de gjenlevende bandmedlemmene.

Krevde millionerstatning – nå er kravet avvist

30 år etter at han som spedbarn svømte etter dollarseddelen på «Nevermind» krevde Spencer Elden millioner i erstatning. Nå har en amerikansk dommer avvist kravet.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

Det skriver The Guardian tirsdag.

Spencer Elden hadde stevnet tidligere bandmedlemmer og andre med et samlet erstatningskrav på 2,5 millioner dollar – nær 23 millioner kroner. Begrunnelsen var at hans navn og identitet for alltid er forbundet med den kommersielle, seksuelle utnyttelsen han erfarte som mindreårig.

Dommer Judge Fernando M Olguin i California District Court avviste søksmålet. Eldens advokater har nå en frist på seg til 13. januar dersom de ønsker å anke avgjørelsen.

Musikkmagasinet Spin.omtaler også denne saken.

Fotograf Kirk Weddle tok bildene av gutten i et svømmebasseng i Pasadena.

«Nevermind» med megahiten «Smells Like Teen Spirit» ble det store gjennombruddet til grungerockerne fra den amerikanske delstaten Washington.