Spice Girls-stjerne mistet broren

Geri Horner (49) er i sorg etter at broren Max Halliwell døde brått bare 54 år gammel.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det skriver flere britiske medier, deriblant The Sun.

Halliwell døde på sykehuset etter at han brått og uten forvarsel kollapset i sitt eget hjem.

– Geri er helt knust, sier en kilde som står Spice Girl-stjernen nær til The Sun.

Geri Horner var i Midtøsten forrige helg sammen med ektemannen Christian som er sjef for Formel-1-laget til Red Bull, da hun fikk beskjed om hva som hadde skjedd med broren.

– De to sto hverandre svært nær, sier den samme kilden til The Sun.

Det var broren Max hun søkte støtte hos da Geri valgte å forlate Spice Girls i 1998 – og han ble med henne til Paris for at hun skulle slippe unna medier og skuffede fans.

– Dette er en vanskelig tid for familien og vi vil be alle om å respektere det, sier en talsperson for Geri Horner til The Sun.

I et TV-intervju med Piers Morgan i 2010 fortalte Max om søsterens liv og karriere.

– Jeg tror Geri var en skikkelig pappa-jente, sa han blant annet den gang.