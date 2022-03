Albumanmeldelse Dolly Parton «Run, Rose, Run»: Løpetid

LANG KARRIERE: Dolly Parton er ute med både roman og album i år. Her fra en opptreden på CMA Awards i Nashville i 2020.

48(!) album ut i karrieren er Dolly Parton fremdeles energisk relevant. Det er ikke produsentene hennes.

I inneværende årtusen har Dolly Parton allerede gitt ut ti album. Som i studioinnspillinger.

Legger man til filmmusikk og liveinnspillinger ender lista på 18. I tillegg kommer diverse innspillinger av musikalen «9 to 5 og en julefilm. For å nevne noe.

For første gang skriver den ekstremt produktive 76-åringen også en roman.

Ifølge forlaget er «Run Rose Run» er en thriller om en ung singer/songwriter på vei opp og på rømmen, i retning Nashville. Her vi må skifte til engelsk for å få fram nyansene «determined to do whatever it takes to survive».

Ifølge de som har fått lese (boken gis ut i dag, 7. mars) er selvsagt dette også noe Parton mestrer. James Patterson, forfattermaskinen som også hjalp tidligere president Bill Clinton med en thriller i 2018, har hjulpet til. Patterson er for øvrig også kjent for å bruke drøye 12 timer på å fullføre en bok. Altså å kjappere enn de fleste klarer å lese den.

Han har uansett ikke bidratt på albumet, eller lydsporet.

Det er likevel viktig å notere seg at «Run, Rose, Run» har en mye mer fokusert Parton enn man har hørt på noen år. Til og med omslaget på hennes 48. album virker å være mer gjennomtenkt enn det drøye kvarteret man tydeligvis har satt av til design de siste albumene.

Musikalsk forteller det at Parton stadig gjemmer på et siste karrierehøydepunkt. Et album der hun strekker det kreative blikket tilbake til starten av karrieren, med hjelp av Rick Rubin og et visjonært apparat.

Dét er ikke dette albumet.

«Run Rose Run» er derimot ideen om en slik utgivelse. Et album der låtene nok gir mer mening satt sammen med boken.

«Blue Bonnet Breeze» er en mild bluegrass-vals. Vokalisten Parton er like vennlig og bestemt mild som alltid. Åpningslåten «Run» viser at banjo, fiolin og tjukkstemte s-er fra Tennessee fremdeles er gullstandarden i denne sjangeren. «Snakes in the grass» er countryrock der grass får lov til å rime på «watch your ass».

Det største hitpotensialet ulmer i «Woman Up (and take it like a man) «. Det er godt mulig at denne «ain’t gonna take it lying down»-låten med muiskalsnert kunne løftet seg opp og ut av albumet om det ikke var for en generell utfordring: Produksjonen er flat, masseprodusert og uinspirert. Uten energien og det generelle kvalitetsnivået til hovedpersonen ville det falt fullstendig sammen.

Man kan selvsagt trekke paralleller til en annen aldrende superstjerne. For både Neil Young og Dolly Parton gjør helt åpenbart akkurat det de vil.

Forskjellen er at mens Neil Young bruker sin alderdom til å forbilledlig bruke kunsten til prinsipper, lever håpet om at Dolly Parton har et siste, virkelig definerende album, «determined to do whatever it takes to survive».

På det femtiende kan det muligens skje.