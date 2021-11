EDM-STJERNE: Kygo, her under Findings Festival i Oslo i 2019.

Kygo punger ut for ny kryptokunst

Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahl (30) fortsetter å kjøpe digitale klenodier.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Har akkurat blitt med i @doodles-familien», skriver Kygo på Twitter onsdag kveld.

På kryptokunstnettsiden OpenSea.io står det at Kygos nyinnkjøpte Doodles i skrivende stund har en verdi på om lag 100.000 kroner.

Totalt består Doodles-familien av 10.000 unike kunstverk. Kygos er merket som nr. 3706 i familiesamlingen.

Også Kygos manager, Myles Shear, har investert i Doodles, hans står oppført med samme verdi og er nr. 7724 i NFT-familien.

VG skrev i oktober om at Kygo og manageren hadde investert i hver sin digitale ape, som synes å ta kjendisverden med storm.

Apen, som bergenseren siden har brukt som profilbilde på Twitter, skal da ha hatt en verdi på over én million kroner. Nå står Kygos ape med en verdi på over halvannen million kroner.

Shears svarte på VGs henvendelse den gangen, uten å ville gå ut med summen Kygo og ham selv brukte på apene.

Ifølge Shear er ikke poenget hvor mye superstjernen kjøpte bildet for, men hvordan verdien til bildet vil utvikle seg over tid.

Sammen har Kygo og Myles lagt ut det som etter hvert er blitt en stor samling NFT-kunstverk på en egen OpenSea-side, med tittelen ParlmTreeNFTs. I skrivende stund har samlingen totalt en verdi på nær 2,5 millioner kroner.

Manager Myles Shear har ikke besvart VGs henvendelse onsdag.

Overfor VG beskriver Shear NFT-teknologien i forrige måned som «fremtiden», og han omtalte Kygo som en «foregangsmann» på feltet.

MAKKERE: Manager Myles Shears og Kygo avbildet i New York i 2015.

NFT står for «Non Fungible Tokens» og er en unik digital signatur som beviser at Kygo – eller andre – er eieren av den digitale kunsten de har kjøpt. Krypto-kunsten kjøpes via kryptovalutaer.

Kunstens signatur, som viser at Kygo eier bildet, eksisterer kun på internett – men Kygo står fritt til å printe ut verket og henge det på veggen.

En valgfri prosentandel går til kunstneren for hver gang den selges videre på bruktmarkedet.

I oktober ble NFT-bildet av Britney og Madonnas scenekyss fra 2003, lagt ut for salg til høystbydende.