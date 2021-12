FORELDRE: Atle Pettersen og Cathrin Eide på 25-årsjubileet til TV 2 i 2019.

Atle Pettersen er blitt pappa

Atle Pettersen (32) og Cathrine Eide (32) har fått en datter. Hun har allerede fått navn.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

«Hei, verden», skriver Atle Pettersen etterfulgt av et hjerte under et bilde av sin og den nyfødtes hånd på Instagram.

– Cathrine var en helt, skriver Pettersen om kona i en tekstmelding til VG.

Artisten og «Beat for Beat»-programlederen opplyser at datteren ble født tirsdag.

Også den nybakte mammaen deler bilde, der man ser bakhodet på den lille mot brystet hennes. Rundt halsen bærer Eide et smykke med navnet DEMI.

– Hun skal hete, Demi, ja, bekrefter Pettersen.

Barnet er det første for begge.

Eide delte bilde på Instagram 7. november, fra såkalt «babyshower». «It’s a girl» står det på en av de mange rosa ballongene.

Paret røpet tidlig i september at det var baby på gang. Terminen var lille julaften. Altså meldte babyen sin ankomst en drøy uke tidligere.

«Vi gleder oss ekstra mye til jul i år! ❤️❤️», lød det fra Pettersen under et bilde som viste kona med kul på magen.

Kort etter betrodde sangeren i Henriette Bruusgaards podkast «Hva skjedde, egentlig?» at det var en jente de ventet.

Pettersen møtte sin utkårede første gang i 2011. Da var han med i «Skal vi danse» – og Eide dekket begivenheten som journalist for sin daværende arbeidsgiver, TV 2.

Mens han allerede da forsøkte å sjekke opp reporteren, var hun litt skeptisk til flørten.

Cathrine om Atle: – Han var høy på seg selv

Det var først etter at Pettersen hadde vunnet konkurransen at det ble noe mer mellom dem. Sommeren 2019 sto bryllupet i Hellas.

Pettersen er ellers kjent fra «X Factor», som programleder for «Beat for Beat», fra «Stjernekamp», MGP, «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» og diverse musikaler. Eide jobber i dag i Kreftforeningen.

