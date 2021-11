RAP-VENNER: Travis Scott og Drake.

Travis Scott og Drake saksøkt etter festivaltragedien

To personer som var til stede under Astroworld i Houston fredag, går rettens vei mot Travis Scott (30), gjesteartist Drake (35) og arrangør Live Nation.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det første søksmålet som ble levert inn søndag, er rettet mot Travis Scott, arrangør Live Nation og promotør Scoremore. Mannen bak søksmålet sier ifølge Billboard og en rekke andre medier at han ble skadet under konserten.

Bakgrunn: Åtte drept og mange skadet under rappekonsert

Konsertgjesten anklager alle de saksøkte for å ha forsømt seg når det gjelder sikkerheten. Saksøker mener at det som skjedde var «forutsigbart», og at det kunne vært forhindret.

Mannen mener også at Scott og Live Nation tok et bevisst valg om å fortsette showet til tross for den alvorlige situasjonen som oppsto underveis.

Natt til mandag norsk tid kom det enda et søksmål, denne gangen også mot Scotts rap-kollega Drake, som overraskende dukket opp som gjesteartist under Astroworld.

Også han stiller de nevnte til ansvar for det han beskriver som forsømmelse. I søksmålet nevnes det også ifølge TMZ at Scotts historie når det gjelder konsertkaos, burde vært varsellamper for alle andre involverte.

Vitner: – Folk ble trampet ned

Live Nation svarer dette på henvendelse fra CNN, angående det første søksmålet:

«Vi er sønderknust med tanke på de døde og andre som er rammet av det som skjedde under Astroworld. Vi vil fortsette med å gi så mange opplysninger som mulig og bistå de lokale myndighetene i arbeidet med å kartlegge situasjonen.»

Scoremore har ikke besvarte amerikanske mediers henvendelser.

Politiet har startet kriminaletterforskning av hendelsen. Blant annet gransker de opplysninger om at en sikkerhetsvakt og andre skal ha blitt stukket med sprøyter og dopet ned.

RAPPER: Travis Scott på scenen under Astroworld fredag.

Åtte personer mistet livet, 23 ble sendt til sykehus og rundt 300 personer ble behandlet ved et feltsykehus etter kaoset som oppsto kaoset. Svært mange konsertgjengere har lagt ut videoer i sosiale medier med det som viser dramatikken.

Ifølge amerikanske medier er det forventet at flere søksmål vil komme.

Protester mot Scott

I sosiale medier er raseriet mot Travis Scott er stort. Emneknaggen #canseltravisscott herjer på TikTok og Twitter. Mange skriver og forteller om at de opplevde det som at Scott så at situasjonen var ute av kontroll, men at han unnlot å stoppe konserten.

Selv har Scott uttalt seg i en Instastory om at han er dypt fortvilet, og at fansen betyr alt for ham. Han sier han nå samarbeider med politiet.

Også på Twitter har rapperen skrevet at han er «helt knust over det som skjedde».

«Mine bønner går ut til familiene og dem som er påvirket av hendelsen under Astroworld-festivalen», lyder det far 30-åringen – som i 2019 besøkte den norske Stavernfestivalen.

Resten av festivalen ble avlyst som følge av det som skjedde.

UTRYKNING: Brannbilder og ambulanser utenfor festivalområdet natt til lørdag norsk tid.

Scotts kjæreste Kylie Jenner (24), som han venter barn nummer to med om kort tid, var til stede på VIP-tribunen under konserten.

«Travis og jeg er knust. Mine tanker og bønner er med dem som mistet livene sine eller ble skadet på noe som helst vis etter gårsdagens hendelser», skrev Jenner på Instastory dagen etter.

Hun forklarte samtidig at hverken hun eller kjæresten visste at mennesker hadde mistet livet før det ble rapportert om etter festivalslutt.

Drake har ikke uttalt seg, men han har delt bilder fra konserten på Instagram. Han har også delt faksimiler på Instastory av artikler som omtaler søksmålene.

Bråk også tidligere

Da rapperen arrangerte Astroworld-festivalen i 2019 ble tre personer sendt til sykehus etter at det oppsto bråk. I 2015 ble rapperen arrestert etter at han angivelig skal ha oppfordret publikum til å rive ned gjerdene og storme scenen under sin opptreden på Lollapalooza-festivalen i Chicago.

I 2017 ble Scott etter at han skal ha oppfordret publikum i Arkansas til å bryte sikkerhetsreglene. Rapperen innrømmet senere straffskyld for ordensforstyrrelse.