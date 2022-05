KAN VINNE I KVELD: Ukrainske Oleh Psiuk (med bøttehatt) i Kalush Orchestra sier til VG at han håper Europa stemmer på dem i kveld i den vanskelige tiden landet hans befinner seg i.

Ukrainas Eurovision-håp: − Godt å se all støtten

TORINO (VG) Denne uken fikk grunnlegger Oleh Psiuk i Kalush Orchestra endelig snakket med sin mor hjemme i Ukraina. Etter Eurovision skal han selv hjem for å organisere frivillighetsarbeid.

Av Stein Østbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kalush Orchestra og Ukraina er storfavoritter til å vinne kveldens Eurovision-finale, ikke bare fordi de er i krig med okkupasjonsmakten Russland, men også fordi de har en låt som både fans og kritikere har falt for.

Ifølge spillselskapene har landet en vinnersjanse på hele 60 prosent, skriver NTB lørdag.

Da Ukraina gikk videre fra semifinalen tirsdag, sa Psiuk at han ikke hadde snakket med sin mor, som er i Ukraina, på flere dager, men at han skulle prøve å ringe henne igjen dagen etter.

Det gikk heldigvis bra.

Les også Subwoolfer og Amanda Tenfjord til Eurovision-finalen! TORINO (VG)Det gikk som planlagt; Subwoolfer er klar for den store finalen i Eurovision Song Contest 2022 lørdag.

– Ja, jeg ringte henne, og vi snakket sammen. Hun støtter oss, følger oss og var svært fornøyd med opptredenen vår tirsdag. Hun er med oss, sammen med alle ukrainere, kunne Oleh Psiuk – via tolk – fortelle VG etter et møte i den tyske ambassaden i Torino senere i uken.

Bandet hans er oppkalt etter landsbyen Kalusj rett sør for Lviv. Psiuk selv har klare planer for hva han skal gjøre når Eurovision-sirkuset er over i kveld.

– Jeg har min egen frivillige organisasjon som jeg kommer tilbake til. Vi hjelper folk i hele Ukraina med tak over hodet, mat – alt mulig som folket vårt trenger akkurat nå. Vi har også en egen kanal på Telegram (KALUSH, red.anm.) der folk kan gå inn, uavhengig av hvor de befinner seg i Ukraina, og fortelle hva de trenger, så vil vi forsøke å hjelpe dem med det, forteller Psuik.

Kveldens ukrainske bidrag, «Stefania», ble opprinnelig skrevet til hans mor, men har nå fått en langt mer utvidet betydning.

Les også Krig og kjærlighet i Grand Prix På lørdag er det igjen tid for Eurovision. Årets europeiske sangkonkurranse er viktigere og mer nødvendig enn noensinne.

– Sangen var dedisert min mor lenge før krigen startet, men etter krigsutbruddet så har den fått en dypere mening. Nå er hele Ukraina moren, og folk har trykket den tett til brystet og den har blitt virkelig populær. Så vi håper selvfølgelig at når vi fremfører den på scenen her, så vil enda flere europeere også like den, sier Oleh Psuik, som innrømmer at det har vært et par helt spesielle uker i Torino.

Les også Russisk hackergruppe truer med å påvirke Eurovision-resultatene Den russiske hackergruppen Killnet truer med å påvirke stemmeresultatet på kveldens Eurovision-finale – for så å delvis…

– Jeg ønsker å representere mitt land på en best mulig måte, noe som for tiden er svært viktig. Eurovision har alltid vært en stor ting i Ukraina, og i disse dager – med krig i vårt eget land – er det godt å se all den støtten som vi opplever her. Men naturligvis er det en belastning å tenke på alle som lider, på våre familier og alle som ikke er sikre på om de er trygge i denne situasjonen. Det er vanskelig, sier han.