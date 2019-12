RETURNERER: Kendrick Lamar, her fra en konsert i Canada i 2017. Foto: Amy Harris / TT NYHETSBYRÅN

Kendrick Lamar til Norge igjen

For snart to år siden solgte Kendrick Lamar ut Telenor Arena. Til sommeren tar han turen tilbake til Norge.

Den amerikanske rapartisten (32) spiller på Oslo Sommertid lørdag 27. juni til neste år.

Det bekrefter arrangøren All Things Live til VG.

– Dette er definisjonen på selve drømmebookingen. Artisten som fylte Telenor Arena til randen og høstet forrykende anmeldelser fra media, er en drøm å få som headliner til lørdagen på Voldsløkka. Det er nå duket for en magisk helg i Oslo i slutten av juni! sier Peer Osmundsvaag i All Things Live, ansvarlig arrangør for festivalen.

Fra før er det kjent at Taylor Swift kommer til Norge for å spille på festivalen dagen før. Festivalen avholdes på Voldsløkka i Oslo, landets største arena for konserter hvor man må løse billett.

Lamar spilte også på Øya i 2018, i tillegg til konserten i Telenor Arena tidligere på året. Øya-konserten fikk fem på terningen av VGs anmelder Tor Martin Bøe. Konserten ble også omtalt på grunn av fotoforbud.

32-åringen har sluppet fire studioalbum, det siste er «Damn» fra 2017. Han var også en betydelig bidragsyter på albumet «Black Panther: The Album», laget til filmen med samme navn.

KANSKJE KOMMER ... : Statsminister Erna Solberg var blant publikum sist Lamar var i Norge, på Øya i 2018. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

