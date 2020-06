GÅR I TOG: Hkeem er en av mange unge artister som fredag kveld trosser helseministerens oppfordring om ikke å delta, men han er klar på at smittevernregler skal følges. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hkeem om demonstrasjonen: – Historisk

Unge norske rappere ser frem til en helg i antirasismens tegn, med stor demonstrasjon fredag ettermiddag og digital konsert i samarbeid med Amnesty International på søndag.

VG har snakket med tre av dem; Hakeem, Musti og King Skurk One. Ingen vil la sjansen til å markere drapet på George Floyd i Minneapolis sist uke gå fra seg.

– Jeg kommer til å delta i demonstrasjonen, sier Spellemannvinnende Abdulhakim «Hkeem» Hassane (22) til VG.

– Men jeg skal følge forholdsreglene som er gitt og oppfordrer alle som skal delta til å også gjøre det. Dette er en markering som kommer til å skrives ned i historiebøkene og som er veldig viktig for meg, og jeg ønsker ikke å fortelle barna mine at jeg ikke møtte opp for å vise min støtte, sier han.

Hkeem får følge av King Skurk One, alias Adrian Eilertsen (30). Han blir også å finne blant demonstrantene fredag kveld.

– Jeg synes det er litt latterlig. Nå har det vært stappfullt i parkene i to uker, og rene badeland på strendene rundt om. Jeg gjør bare det jeg vanligvis ville gjort. Vi var veldig flinke på å følge rådene helt fram til solen kom fram, men hvis man kan være i større folkemengder ellers, bør man også kunne gjøre det på et politisk arrangement, sier han til VG, og presiserer at han akter å følge smittevernreglene.

– Jeg oppfordrer alle som er friske og enige i saken om å møte, sier Eilertsen.

På Facebook har flere enn 15.000 skrevet at de vil delta i demonstrasjonen mot rasisme, og til støtte for George Floyd som ble drept under en arrestasjon i Minneapolis.

I går kom imidlertid oppfordringen fra helseminister Bent Høie og fra Helsedirektoratet om ikke å trosse smittevernseglene og møtes flere enn 50 personer.

Arrangementet har dermed blitt kraftig endret: Arrangørene ASA og Arise skriver på Facebook-eventet for demonstrasjonen at 50 personer skal samles foran Stortinget på en event som skal livestreames.

Politiet fortalte VG fredag formiddag at de tar høyde for at folk vil følge den originale planen.

– Vi vet jo ikke det, men vi tar høyde for det uten at vi har noen indikasjoner på det akkurat nå, sa operasjonsleder i Oslopolitiet, Gjermund Stokkli.

– Så får en nå se om de som har tenkt seg ned på demonstrasjonen følger den oppfordringen. Det kan også bli delt, der noen markerer på ambassaden, og noen andre steder, kanskje i grupper på 50 stykker, uttalte Stokkli.

VIL DEMONSTRERE: Rap-stjerneskuddet Musti er klar for demonstrasjon fredag ettermiddag. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

Musti, eller Ugbad Musti (19), som hun egentlig heter, forstår sine to kolleger Hkeem og King Skurk One godt.

– Jeg er helt enig med dem, jeg synes det er bra. Vi trenger flere folk med store plattformer som er med på å stå imot rasismen. Det er mer enn bare viktig, det handler om livene til mennesker som ser ut som meg rundt i verden og rundt oss her i lille Norge. Man viser at man står sammen, at vi alle er en, sier hun til VG, og legger til:

– Sørenga og forskjellige badeområder er jo packed med mennesker, men helseministeren velger å se bort fra det. Jeg kommer til å gå i demonstrasjonen selv, håper jeg ser så mange som mulig der også. Samtidig er det veldig viktig at alle tar hensyn og holder avstand, sier hun.

Både Musti og Hkeem – sammen med Aurora – deltar i den digitale konserten i regi av Amnesty søndag kveld. Her markeres også avsky mot politivold og rasisme.

Hkeem har selv opplevd hverdagsrasisme nylig, men ønsker ikke å kommentere dette overfor VG. Han er imidlertid veldig glad for å bidra.

– Dette er et fantastisk initiativ for en god sak som betyr veldig mye for meg. Nå har vi muligheten til å samles digitalt for å bekjempe hat med kjærlighet, sier han.

Også Musti er glad for å være en del av den samme konserten.

– Jeg tror det kommer til å være utrolig viktig med tanke på bevisstgjøring. Vi må bruke alle måter vi kan for å nå så mange som mulig. Jeg håper alle tuner inn til livestream-konserten på søndag!

– Har du selv opplevd hverdagsrasisme? Og er det fremdeles et problem i det norske samfunnet?

– Jeg har opplevd både det ene og det andre, noe jeg ikke skal gå inn på nå, men det finnes absolutt hverdagsrasisme til den dag i dag, og vi må bevisstgjøre det mer i mediene.

