Må holde seg unna Billie Eilish i tre år

24-åringen oppsøkte popstjernen Billie Eilish (18) hjemme og nektet å dra.

Billie Eilish fikk 11. mai i år rettens medhold i å ilegge den uønskede beundreren fra New York midlertidig besøksforbud i påvente av etterforskning. Denne uken bestemte retten i Los Angeles å ilegge 24-åringen tre års forbud mot å nærme seg artisten.

Dommer Dianna Gould-Saltman kunngjorde i retten at den besatte beundreren ikke får komme nærmere popstjernen og hennes familie enn 100 yards, som tilsvarer 91 meter.

Mannen forbys også å kontakte Eilish og hennes slekt på noen som helst måte.

Syv ganger i løpet av to dager i mai møtte den uønskede gjesten opp hjemme hos Eilish, som bor hjemme hos sine foreldre. Sist gang satte han seg på familiens terrasse og nektet å forsvinne før politiet kom og pågrep ham.

Eilish og foreldrene, samt advokaten, deltok i høringen denne uken via telefon – i tråd med coronarestriksjoner, melder AP.

Den tiltalte og hans forsvarer var heller ikke fysisk til stede i rettssalen.

Eilish’ advokat, Mark D. Passin, ba retten om å ilegge mannen fem års besøksforbud, men dommeren skal ha konkludert med at tre år er riktig beslutning fordi de uønskede besøkene ikke har strukket seg over et lengre tidsrom.

Dommeren presiserte imidlertid at hun ikke bagatelliserer saken, og at forbudet kan utvides dersom det skulle bli nødvendig.

Eilish, som på nyåret satte rekord for antall hovedpriser til en så ung artist under Grammy Awards, plasserte seg nylig på Forbes-listen over de mest innbringende kjendisene i verden. Som yngst på listen, og den eneste under 20 år, står 18-åringen oppført på 43. plass med en halv milliard kroner i inntekt før skatt det siste året.

