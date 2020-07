SYNGER FINT: VGs anmelder lar seg ikke overbevise av Damlis nye låt, men mener hun synger fint. Foto: Mattis Sandblad / VG

Låtanmeldelse: Tone Damli – «If I Can’t Have You»: Hjerte rimer på smerte

Tone Damlis sommersingel er som en overskyet dag på stranden – overkommelig, men glemt neste dag.

Nå nettopp

Kampen om årets sommerhit er for lengst i gang. I det norske heatet kaster Tone Damli seg inn med «If I Can’t Have You», en mer organisk og avslappet affære enn den ålreite MGP-låten «Hurts Sometimes».

Det er lagt forbausende lite kreativ energi inn i lyrikk, melodi og gjennomføring. En tekstlinje som «if I can’t have you by my side/ I don’t know what I’ll do with my life» reiser spørsmålet om det (bør) finnes en øvre aldersgrense for generiske beskrivelser av samlivsbrudd. En noe skarpere poetisk brodd etterlyses uansett.

les også Gravid Tone Damli om formen: – Kort lunte

Tone Damli faller mellom to skoler, så å si – den rootsy voksenpopen til Kurt Nilsen og yngre, mer opportunistisk pop à la Julie Bergan. Dermed treffer hun ingen av dem klokkerent nok å fremstå som en troverdig artist.

På den annen side: Dette er slett ikke usympatisk musikk. Tone Damli synger fint, og produksjonen – signert brødrene David og Thomas «Earwulf» Eriksen – gjør det den skal. Det skal vanskelig gjøres å bli rasende om den ruller forbi på hytteradioen i sommer.

Spørsmålet er jo om den gjør det, da.

Publisert: 03.07.20 kl. 16:31

Les også

Fra andre aviser