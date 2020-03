MIDDELS: The Weeknd. Foto: Richard Shotwell/Invision

Plateanmeldelse: The Weeknd – «After Hours»: Dalende stjerne

Mer kåthet og tristesse fra blå R&B-prins.

Få moderne popdiskografier er like mollsvøpte som The Weeknds. Med en knallsterk EP-trilogi i 2011 meislet kanadiske Abel Tesfaye (da 21) seg ut et særegent R&B-uttrykk, der frakoblet sex, vakkert mismot og skinnende tomhet utgjorde tematiske grunnpillarer, og lydbildet var sakteflytende og lett desorienterende.

Fra og med den umiddelbare singelklassikeren «Can’t Feel My Face» og suksessalbumet «Beauty Behind The Madness» (2015) har han riktignok – med hjelp fra blant andre Max Martin – beveget seg i en mer dansbar og tilgjengelig retning, med Michael Jacksons spøkelse svevende over prosjektet. Men du skal ikke skrape dypt i låtene før melankolien og tomheten pipler fram.

Knark og kvinnfolk

«After Hours», Tesfayes fjerde fullengder, er ingen dårlig plate. Men den er heller ikke spesielt vellykket.

De fire første låttitlene – «Alone Again, «Too Late», «Hardest To Love» og «Scared To Live» – mer enn hinter om at vår mann fortsatt er blå, tross penger, luksusprodukter og fri tilgang på knark og kvinnfolk. Det blodige, smilende portrettet på coveret (og titler som «Escape from LA» og «Until I Bleed Out») gir på sin side håp om at Tesfaye trekker veksler på sin lille, men betydningsfulle rolle i den effektive thrilleren «Uncut Gems».

a-ha-opplevelse

Produksjonsverdiene er som vanlig skyhøye, men den enhetlige retningen mangler. En dreining mot åttitallet registreres, uten at The Weeknd helt finner balansen mellom synthpop og rødøyde, gråtkvalte ballader. Florlette «Hardest To Love» er veik og selvmedlidende, et Elton John-sample faller flatt til jorden på «Scared To Live» og andelen anonyme spor tynger ned prosjektet betraktelig.

Synd. Det finnes nemlig lyspunkter her. Frekke «Blinding Lights» lener seg overraskende tungt mot a-has «Take On Me», ikke minst rytmisk, mens «Repeat After Me» – medprodusert av Kevin Parker (Tame Impala) og Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) – låser opp nye og uhørte rom i Tesfayes melodiske univers.

Disse øyeblikkene burde det vært flere av her.

BESTE LÅT: «Repeat After Me (Interlude)»

