RADARPAR: Marion Ravn (t.v.) og Marit Larsen som M2M i 2002. Foto: Terje Bendiksby

Marion Ravn kom Marit Larsen i forkjøpet på norsk-satsing

20 år etter gjennombruddet som M2M satser både Marion Ravn og Marit Larsen på norskspråklig musikk. Men Larsen har utsatt sitt planlagte album.

Nå nettopp







Marion Ravn kunngjorde i vår at hun satser på norskspråklig musikk fremover.

På det tidspunktet skulle hennes tidligere kollega Marit Larsen allerede hatt et norskspråklig album ute. Dette fremgår av en søknad fra Larsens management Little Big Sister til Fond for lyd og bilde (FLB) i 2018.

«Etter å ha oppholdt seg noen år i New York, har hun nemlig opplevd å få en helt ny nærhet til det norske språket. Hun kjenner både en ny dragning og en distanse til det, som har vært nødvendig for å klare å sy det inn i musikken på en måte hun selv opplever som interessant, inspirerende og sin egen», heter det i søknaden.

Fikk penger

Der står det at platen skulle slippes 19. april i år, og at utgivelsen skulle «teasers» noen uker i forveien.

Larsen fikk tildelt 70.000 kroner av FLB i prosjektstøtte til platen. Men den har ikke materialisert seg ennå.

Ifølge fremdriftsplanen levert til FLB skulle albumet spilles inn høsten 2018, mens miksing, mastring og utforming av visuelt uttrykk skulle ferdigstilles innen mars i år.

Ifølge Larsens manager Silje Larsen Borgan er albumet innspilt, men slippdato ikke satt. Hun oppgir flere årsaker, som mer tid til innspilling og flere låter.

Avviser påvirkning

Marion Ravns album kommer i oktober. Tidlig i mai gikk hun ut med informasjon om at hun nå skal synge på norsk, og slapp samtidig singelen «Tyv».

ALLSIDIG: Marion Ravn har blant annet jobbet med musikal de siste årene, her i rollen som Éponine i «Les Misérables» på Folketeatret i Oslo. Foto: Klaudia Lech

Informasjonen var imidlertid ikke overraskende for dem som følger henne på Instagram.

Allerede 3. januar meldte Ravn der at hun hadde «12 tekster ferdig skrevet og klare for innspilling neste uke» – og tagget Tom Roger Aadland, en markant norskspråklig tekstforfatter de siste årene, for blant andre Hellbillies og Vamp.

Ravn har siden fortalt Dagsavisen at Aadland ble konsultert og ga henne den tommelen opp hun trengte for å fortsette med norske tekster.

Larsens manager avviser at Ravns satsing på norsk har hatt noen innvirkning på Larsens planer.

– Andre artisters slipp har aldri påvirket våre slipp eller tidsplaner, heller ikke Marion sine.

Suksess og brudd

Larsen og Ravn startet sin felles karriere på norsk, med platen «Marit og Marion synger kjente barnesanger» i 1996.

Internasjonalt slo de gjennom som duoen M2M i 1999. Singelen «Don’t Say You Love Me» gikk til 21. plass på den amerikanske hitlisten, og de neste tre årene var M2M travle på den globale poparenaen.

I 2002 ble det imidlertid satt stopp for M2M – av deres amerikanske plateselskap, som skulle satse videre på Ravn som soloartist. Det fikk konsekvenser for vennskapet.

I perioden etter M2M jobbet Ravn hardt for å slå gjennom internasjonalt, mens Larsen i 2006 fikk et stort gjennombrudd som soloartist i Norge. Årene som fulgte nøt Larsen i tillegg suksess i flere europeiske land.

De siste årene har begge vært mindre markante i popterrenget.

Larsens siste nummer én-hit i Norge, i 2011, var for øvrig norskspråklig: En versjon av Erik Bye-slageren «Vår beste dag», som hun lagde sammen med jazzpianist Morten Qvenild.

Qvenild er også involvert i Larsens nye norsk-på-norsk-prosjekt, ifølge søknaden til FLB.

Publisert: 04.09.19 kl. 17:21







Mer om