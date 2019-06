COUNTRY-HYBRID: Lil Nas X skaper bølger i det svært konservative, hvite country-miljøet i USA. Foto: Curtis Hilbun / AFF-USA.com / AFF

Plateanmeldelse: Lil Nas X – «7 EP»: Men er det country?

Årets hitfenomen rir flere stilistiske hester samtidig på sin befriende løsslupne debut-EP.

Nå nettopp







Plateanmeldelse:

Lil Nas X – «7 EP»

(Columbia/Sony)

Med mindre du har tilbragt våren på en fjelltopp uten mobildekning, vil du ha hatt rikelig med sjanser til å gjøre deg opp en mening om countryrap-hybriden «Old Town Road», som har herjet på verdens hitlister de siste månedene.

Selv om kombinasjonen av rap og country strekker seg tilbake til nittitallet, har Atlanta-rapperen Lil Nas X greid å skape baluba i den erkekonservative (og -hvite) amerikanske countrybransjen: Gjennombruddssingelen ble fjernet fra Billboards Hot Country Songs-liste for ikke å være «country» nok, uten at det la noen som helst demper på populariteten.

Da Billy Ray Cyrus lånte sin værbitte stemme til remiksen, var crossover-appellen et ubestridelig faktum.

«7 EP» byr naturlig nok både på originalversjonen og Cyrus-tapningen av «Old Town Road», men det er lite hestejazz å spore blant de øvrige seks låtene. Snarere er 20-åringens sjangerforakt det mest slående ved utgivelsen: Her boltrer han seg i alt fra surfgitarer og mariachi-blåsere til punkrock, uten at hans distinkte personlighet noensinne står i fare for å forsvinne oppi det hele

Medrivende «F9mily (You & Me)» kunne – med små justeringer – vært en svensk powerpop-låt fra midten av nittitallet. Refrenget på «Panini» er løftet direkte fra Nirvanas «In Bloom» – Kurt Cobain er i det hele tatt en overraskende prominent referanse her – mens nydelige, luftige «C7osure (You Like)» er organisk housepop gjort på Frank Ocean-måten. Selv det mest konvensjonelle hiphop-alibiet, seige «Kick It», løftes av odde og uventede detaljer.

Låtene er i tillegg korte, effektive og fengende nok til å etterlate en lytter sulten på mer. Måtte fortsettelsen preges av det samme kunstneriske overskuddet og den glupske appetitten som gjennomsyrer «7».

BESTE LÅT: «C7osure (You Like)»

Publisert: 24.06.19 kl. 08:29