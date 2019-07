Foto: Hallgeir Vagenes

Konsertanmeldelse Cardi B: Cardihagen

En av verdens største rappere lager leven i Sandvika.

KONSERT

Cardi B

Festivalen Kadetten, Sandvika

Cardi B er i all sannhet noe for seg selv.

Ikke bare er den 26 år gamle Bronx-rapperen en ledestjerne i en tungt mannsdominert sjanger: Hun er den i særklasse største hiphop-bookingen på norsk jord i sommer – noe hun var i fjor også, strengt tatt, da hun endte med å avlyse Palmesus i forbindelse med en nært forestående fødsel.

Eks-stripperen med de beinharde versene var en megastjerne i god tid før fjorårets «Invasion of Privacy» traff gatene, men hun har befestet posisjonen ytterligere med enkeltlåter og gjesteinnhopp siden da.

Med Hove og Slottsfjell nede for telling er det et udiskutabelt behov for Kadetten – en festival for unge voksne som faktisk er interessert i urban kvalitetsmusikk. Og mye funker i utkanten av Sandvika sentrum.

Vel burde den patetiske cashless-ordningen henvises til historiens skraphaug snarest. Og vakre Kadettangen ser unektelig ut som en søppelfylling – en hvals verste mareritt om plast – i god tid før kvelden er i nærheten av noen avslutning.

Men stemningen er vennlig og god. Folk tar vare på hverandre. Og når Cardi B endelig kommer på scenen, eksploderer hele greia. «Get Up 10» er første låt ut, med rosakledde dansere som skal figurere gjennom konserten.

Derfra og ut er konserten en hitparade. Basstung, punchline-orientert rap har knapt gjort seg bedre i friluft.

Særlig latin-pregede «I Like It» er intenst flott i samsang med sommerlige nordboere, men de mange høydepunktene – både fra solokatalogen og samarbeid – møtes med samme fortjente jubel.

Cardi selv er en underholder i sitt livs form, som åpenbart kan transformere det mest til engasjerende musikk. Takk for det.

