POPSTJERNE: Jessica Simpson, her i New York i februar i forbindelse med bokslipp. Foto: PBG / EMPICS Entertainment

Jessica Simpson trygler verden om å be

Jessica Simpson (39) sier hun finner trøst i troen i disse truende coronatider.

Den amerikanske sangstjernen, for tiden aktuell med åpenhjertig biografi om blant annet seksuelt misbruk og rusavhengighet, sitter i selvkarantene med ektemann og tre barn.

Hun skulle vært på bokpromo-turné, men i likhet med så mange andre artister, fikk disse planene en bråstopp på grunn av viruskrisen.

Simpson er pastordatter og har alltid vært åpen om sin kristne tro. Ikke minst fikk hun mye oppmerksomhet rundt påstanden om at hun var jomfru før bryllupet med eksmannen Nick Lachey (46) i 2002.

På Instagram forteller 39-åringen at det er høyere makter hun tyr til i disse usikre tider.

«Jeg vet at mennesker sliter med redsel, angst og fryktelige tap. Min tro på Gud, og vissheten om at med ham er alt mulig, har gitt meg styrke når jeg er overveldet», skriver hun og legger til:

«Jeg har hatt mange stunder med bønn de siste ukene.»

I fjor: Jessica Simpson ned 45 kilo

Etter uker med karantene føler Simpson at hun har funnet en slags ro.

Hun har også en innstendig bønn til omverdenen:

«I ydmykhet ønsker jeg at dere sammen med meg ber for verdens ledere, deriblant vår egen president, guvernører, ordfører, politikere, forskere, leger og alle helsearbeidere. Bønn er ikke politisk. Bønn er nødvendig», trygler musikeren.

Simpson peker på situasjonen har rammet alle, og at det nå er viktig å stå samlet.

«Jeg oppfordrer hver og en av dere til å holde dere hjemme, vær sterke – og bøy knærne i bønn», skriver hun til sine 5,3 millioner følgere.

Posten har i skrivende stund fått nærmere 80.000 likerklikk, mens over 3100 har kommentert, mange med et dryss av hjerter.

Nettstedet TMZ melder torsdag at boksalget går til værs i USA i disse coronatider. Ikke minst er det stor interesse for Simpsons biografi «Open Book», samt boken til popartisten Carrie Underwood – «Find Your Path: Honor Your Body, Find Your Soul».

Mens sistnevnte figurerer på femteplass på bestselgerlisten, ligger Simpson på en åttendeplass, ifølge TMZ.

Nettstedet kan for øvrig melde om at bibelsalget er økt med 55 prosent i mars i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Publisert: 02.04.20 kl. 16:09

