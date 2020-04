GIR PRISEN VIDERE: Alan Walker er foreløpig den siste i rekken som har mottatt Norges gjeveste musikkpris, Årets Spellemann. Neste helg får vi endelig vite hvem han må gi trofeet videre til. Foto: Terje Pedersen

Spellemann deles ut neste uke

Prisene skal deles ut på alle NRKs flater fredag og oppsummeres i en større TV-sending lørdag kveld.

Det skriver NRK og Spellemann i en pressemelding.

Spellemann 2019 skulle ha vært arrangert lørdag 28. mars med et storslagent show fra Chateau Neuf i Oslo, men ble utsatt på grunn av coronasituasjonen. Nå er det klart at Spellemann og NRK deler ut prisene neste uke.

– Det er en stor glede å kunne fortelle at vi neste uke skal hedre alle vinnere og nominerte til Spellemann 2019, sier styreleder i Spellemann, Marte Thorsby.

– Til tross for at det blir en annerledes prisutdeling akkurat i år er vi

imponerte over, og glade for, at hele NRK-systemet nå er satt i sving for å lage det som kommer til å bli en flott og verdig Spellemann-sending, sier hun i pressemeldingen.

Prisene skal deles ut i flere av NRK sine flater, både på TV og radio. Hvilke

kategorier som skal deles ut hvor, er ennå ikke klart. Imidlertid vil det bli en to og en halv times livesending på NRK.no fredag 1. mai, mellom 13.00 og 15.30, under tittelen «Alltid sammen» der flere priser vil deles ut.

Ettersom prisutdelingene blir spredd over tid og flere flater, har NRK satt opp en oppsummerende sending i beste sendetid dagen etter, altså lørdag kveld.

– Denne spesielle tiden har fått NRK til å tenke ut nye måter å jobbe på. Det å hedre de nominerte og dele ut alle prisene har vært en viktig motor i å lage en alternativ måte å gjøre dette, og vi ser fram til et fokus på Spellemann i neste uke, sier Eva Rutgerson Bie, som er prosjektleder for Spellemann i NRK.

Det står så langt ingenting i pressemeldingen om logistikken bak denne prisutdelingsvarianten.

