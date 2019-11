INTERNASJONAL ANERKJENNELSE: Selveste New York Times hyller den avdøde norske lydteknikeren Jan Erik Kongshaug i en nekrolog som er publisert både på nett og i papir. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Hylles i New York Times

Jan Erik Kongshaug, den kjente norske lydteknikeren ble onsdag hyllet i en nekrolog i New York Times.

Kongshaug døde 5.november og ble bisatt fra Vestre Aker kirke torsdag.

– Han var med på skape det rike og fantastiske lybildet til ECM Records, skriver den anerkjente avisen i en artikkel som både er publisert på nett og i papir denne uken.

Jan Erik Kongshaug ble 75 år.

I 1984 grunnla lydmesteren Rainbow Studio i Oslo, hvor musikere på både nasjonalt og internasjonalt toppnivå har spilt inn låtene sine.

Blant artistene på de over 4.000 platene som er spilt inn i studioet, er navn som Keith Jarrett, Jan Garbarek, Terje Rypdal og Pat Metheny.

Den norske lydteknikeren har i musikkbransjen blitt omtalt som en av verdens beste, og mange av hans utgivelser regnes å være betydningsfulle i internasjonalt musikkliv. I januar mottok Kongshaug, som opprinnelig er fra Trondheim, Kongens fortjenstmedalje for sin innsats.

FØLSOM OG TALENTFULL: – Jan Erik Kongshaug var en følsom og talentfull lytter, skriver Kari Bremnes i en e-post til New York Times. Foto: Hallgeir Vågenes

I sin nekrolog referer også New York Times til minneordene som Kari Bremnes har sendt til avisen. Her skriver hun blant annet:

– Jan Erik Kongshaug var en følsom og talentfull lytter. Han hadde en dyp forståelse og respekt for musikere og instrumenter. Han snakket ikke mye og var en ydmyk person med fokus på musikk og hvordan gjøre mest og best mulig ut av lyden, skriver Bremnes i e-posten hun har sendt New York Times.

