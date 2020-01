FINALIST: I helgen var det Rein Alexander - her med forloveden Maria Bjaaland Aadalen - som seiret i delfinalen og gikk til den store finalen i Trondheim lørdag 15.februar. Foto: MATTIS SANDBLAD

Dette er MGP-artistene for Midt-Norge

Sie Gubba, Thomas Løseth, Kristin Husøy og Alexandru skal kjempe om finaleplass i Melodi Grand Prix for Midt-Norge kommende lørdag.

I tillegg skal Akuvu fremføre sitt finalebidrag for første gang. Hun er altså forhåndskvalifisert til finalen sammen med Sondrey, Tone Damli, Emil og Didrik Solli-Tangen og Ulrikke Brandstorp.

I tillegg har også Raylee og Rein Alexander kvalifisert seg gjennom å vinne sine respektive delfinaler.

Her er VGs Tor Martin Bøes terningkast til låtene du får høre lørdag!

Alexandru Foto: NRK

Alexandru - «Pink Jacket»

Livet er finfint så lenge man har en rosa jakke. Uavhengig av om man er i Norge eller LA. Jeg-personen i teksten har faktisk blåst hele lønna på dette lyserøde plagget. Et sterkt sparekontobudskap flere kan reflektere over. Spar til det du vil ha. Ikke lev på kreditt. Luksusfelle-låten er sparsomt skrevet av Ruben Markussen, mer kjent som Ruben. Rennebuing og tidligere boybandmedlem Alexandru Gros Rindevoll er lørdagskveldens beste vokalist. Trist at et så syltynt elektropopkonsept skal introdusere ham som soloartist. Men han fikk i alle fall drømmejakken.

Kristin Husøy

Kristin Husøy - «Pray For Me»

Her har en tidligere «The Voice»-deltaker samarbeidet med en haug nederlendere. Minst én sto bak forrige ukes rimelig katastrofale «How about Mars». Flere var med i Irlands søte og oppstemte 2019-bidrag. «Pray for me» ligner ikke på noen av disse, men er nok et håpløst forsøk på å gjemme fraværet av refreng i et like fraværende drop. Låten bygger seg opp til et slags lavmælt hallelujakor mot slutten, men har ikke nok viljekraft. I stedet blir dette nok en over gjennomsnittlig dyktig vokalist som trenger både håndspåleggelse, bønn og kollektiv velsignelse for å kunne komme seg videre.

Thomas Løseth Foto: NRK

Thomas Løseth - «Vertigo»

Skjønner ikke helt hvorfor 2017-vinneren av The Voice står oppført som enslig artist her. Tidligere Idol-deltaker Erika Norwich er en vel så sentral stemme. Uansett: Noen i Disney-systemet må ha forlagt denne på en benk under planleggingen av «Frost 2». «Vertigo» leverer knallsterkt i kategorien «står på fjelltopp fordi jeg elsker ekko» og har ingenting med Bjørn Eidsvåg eller U2 å gjøre. Tenk opinionsendrende bærekraftsfilm for globalt oljeselskap med helhvit påkledning og entusiastisk neveføring. Her må vi stå samlet i protest for regelrett sjangerbrudd, om ikke TV-versjonen tar verdensmestertittelen i vindmaskin.

Sie Gubba Foto: NRK

Sie Gubba - «Kjære du»

Endelig noe helt annet. Stødige Sie Gubba prøver på ingen måte å lage en MGP-låt, men heller å få med enda en Sie Gubba-låt i MGP. «Alt du vil ha», låten de prøvde seg med i 2011, har blitt en av deres mest populære. «Kjære du» er egentlig «Alt du vil ha 2». Altså ikke noe som skiller seg ut i festcountrysegmentet. I dette endeløse surret av ferdigprogrammerte låter føles gitarsolo, fiolinsolo og flerstemt vokal som helt ville og herlig forfriskende idéer. En mindre musikkcupbasert verden ville avlyst hele delfinalen og sendt sekstetten direkte videre til finale på hjemmebane.

