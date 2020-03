VIL RAMME HARDT: Både små og store musikkaktører rammes av krisen. Her fra Rammstein-konserten på Ullevål Stadion i 2019. Foto: Frode Hansen/VG

Skuffet over corona-tiltak: - Vi trenger en skikkelig krisepakke for hele kulturlivet

Selvstendig næringsdrivende har fått en del av corona-krisepakken, men kulturlivet mener at det er langt fra nok til å redde en bransje i akutt krise.

– Å referere til at det blir konserter etter at krisen er over, uten å gjøre noe for alle de som skal sørge for at disse konsertene skapes – og som nå allerede er helt desperate – er veldig provoserende, sa forbundslederen i musikerorganisasjonen Creo, Hans Ole Rian, til VG etter at blant andre Erna Solberg la frem sin første corona-krisepakke fredag.

Mandag la Stortinget frem en ny krisepakke som skal sikre frilansere og selvstendig næringsdrivende.

– Ideelt sett har vi ønsket en løsning fra dag én sånn som arbeidstagere har det. Løsningen med kompensasjon fra dag 17 er bedre enn ingen løsning. Situasjonen er fremdeles uavklart for leverandørene i musikkbransjen. Der har vi ikke sett noen løsning enda. Vi er avhengige av at alle ledd overlever dette, sier Rian etter krisepakken ble lagt frem.

Mandag la Stortinget frem en ny krisepakke som innebærer at etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner. De har også rett på sykepenger fra den tredje dagen og omsorgspenger fra dag fire. Tirsdag åpnet regjeringen for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende allerede fra dag én.

FÅR KRITIKK: Ikke alle i norsk kulturliv er fornøyd med den økonomiske krisepakken som statsminister Erna Solberg kom med fredag. Foto: Lise Åserud/Scanpix

Viktig hastetiltak

Rian får følge av SVs kulturpolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, som mener den nye krisepakken kun er en start.

– Det er et viktig første hastetiltak for alle som har mistet sine oppdrag, slik at de kan klare seg i ukene som kommer. Det er flere grep som må tas, vi trenger en skikkelig krisepakke for hele kulturlivet, særlig med kompensasjon til dem som har mistet store inntekter og sitter igjen med store kostnader. Det gjenstår, og det kommer vi til å foreslå i de neste rundene.

Hans Ole Rian i Creo sier at de også tidligere har etterlyst en kompensasjonsordning for virksomheter, kunstnere og kulturarbeidere som rammes ved stengning eller avlysning av arrangementer begrunnet i folkehelsestilsyn.

– Vi har også etterlyst et målrettet hjelpetiltak overfor kulturarbeidere og kunstnere som opplever betydelig inntektsbortfall. Vi er derfor skuffet over at vår regjering ikke prioriterer å hjelpe denne bransjen gjennom denne krisen, sier Rian.

– Det er Stortinget som har svart på vår etterlysning, ikke regjering og Kulturdepartement, sier han.

Kreves bransjerettede tiltak

Også Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, mener det haster med konkrete tiltak overfor kulturnæringen.

– Kulturlivet er av de næringene som rammes aller hardest av denne krisen. De lever av å samle publikum, men har over natten fått fjernet sitt driftsgrunnlag. Hvis de skal overleve må de få hjelp og derfor er det svært skuffende at regjeringen ikke kommer med særskilte tiltak til kulturlivet, sier Trettebergstuen til VG og legger til:

– Pakken som kom mandag er overhodet ikke nok. Nå må det bransjerettede tiltak til for å redde kulturnæringen. Mange lider nå, og vil lide langvarig. Alle deler av kulturlivet rammes.

Hun mener mandagens krisepakke er en god basisløsning, men at mange står i fare for å gå konkurs allerede nå.

KONSERTER AVLYST: Mange i musikkbransjen har tapt store inntekter på corona-krisen. Foto: Hallgeir Vagenes/VG

– Det må raskt på plass en kompensasjonsordning for alle som rammes av myndighetspålagte avlysninger, slik de har gjort i Danmark, slik at også de som sover dårlig om natten nå ser at fellesskapet stiller opp. Dette må dekke arrangør, artister og underleverandører, mener hun.

SVs Freddy André Øvstegård sier at SV nå vil fremme forslag om rimelig kompensasjon for arrangører og oppdragstagere når denne pakken blir behandlet på Stortinget.

– Vi har ikke tid til å vente, kulturlivet kan kollapse i mellomtiden. Vi må også ha noe å leve for etter denne krisen er over, sier Øvstegård.

Håper folk ser viktigheten av musikere

Jazz-nestoren Per Husby er glad for at den nye krisepakken også tar hensyn til at svært mange artister og musikere – spesielt yngre – er selvstendig næringsdrivende og driver enkeltmannsforetak.

– Det er en gruppe som faller mellom alle stoler, sier han.

JAZZMUSIKER: Per Husby. Foto: Trond Solberg/VG

Husby trekker også frem at bransjen nå hjelper hverandre til hvordan man skal takle utfordringene man møter.

– Vi leser ofte om dem som samler én million på store stadioner, men nå håper jeg at man kan få en forståelse for hvilken innsats også mindre musikere gjør for samfunnet. De som reiser rundt på sykehjem eller de som spiller på små klubber. Det er drømmen min nå. Jeg trodde ikke det var sant da de la frem denne ordningen, det er et stort skritt, sier han.

Mange lever på nåde

Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal, sier hun ble mektig provosert av fredagens pressekonferanse, men at hun nå setter pris på tiltakene som nå er gjort.

– Vi opprettholder behovet og kravet om en ordning som kan hjelpe oss nå. Den pauseknappen er i realiteten en nær-døden knapp. Mange lever på nåde av sine kreditorer, presiserer hun og minner om at deres medlemmer er pålagt av myndighetene til å ta en pause fra å drive næringen sin, i lys av en prekær folkehelsesituasjon.

– Det er ikke sånn at konsertarrangørfeltet flommer over av masse ansatte. Vi snakker ikke om aktører som legger seg opp overskudd, men hvor en aktør er kjempefornøyd hvis det går i null. For arrangørleddet er ikke låneordningen verdt noe om den ikke ledsages av økonomi i andre enden, sier Tone Østerdal.

TILTAK KREVES: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier det jobbes målrettet for å finne nye tiltak. Foto: Frode Hansen/VG

Kulturministeren: - Rammes hardt

VG har stilt statsminister Erna Solberg flere spørsmål om kritikken, men har fått tilbakemelding om at hun er utilgjengelig og er henvist til Kulturdepartementet og kulturminister Abid Raja.

Raja sier til VG at tiltakspakkene som regjeringen har presentert også treffer kultursektoren, men at de fremdeles jobber med saken.

– De mest akutte tiltakene er å tilføre bedriftene likviditet, og å kompensere de mange selvstendig næringsdrivende og frilanserne som jobber innenfor kunst og kultur. I tillegg har jeg vært tydelig på, overfor både kulturfeltet og frivilligheten, at regjeringen ikke vil kreve tilbake tilskudd som allerede er utbetalt for arrangementer og prosjekter som må avlyses som følge av råd fra helsemyndighetene. Samtidig er det ingen tvil om at norsk kulturliv rammes hardt, og derfor jobber vi målrettet for å finne ytterligere tiltak for kultursektoren. De vil bli presentert så fort det er klart, sier han.

