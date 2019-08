Leo (10) og Gustav (11) vil skape Snøstorm på hitlistene

Gutta i Snøstorm går bare i 6.klasse, men rocker allerede vel så hardt som Leos pappa, Gåtes Sveinung Sundli.

VGTV viser i dag debutvideoen til de ambisiøse gutta i Snøstorm, «Stemmen». Den slippes samtidig på digitale flater fra Spotify til YouTube.

Snøstorm består av Leo Davadi Sundli (10) og Gustav Engevik Kristiansen (11), og bandet har allerede gjort seg bemerket på diverse småscener i hjembyen Trondheim.

Foruten «Stemmen» har de allerede fire-fem låter som nesten er klare og som de håper å gi ut i løpet av høsten.

- Dette har jeg aldri presset på han, bedyrer Sveinung Sundli overfor VG, men klarer likevel ikke å skjule hvor imponert han er over sønnen og kompisen hans.

- De lager virkelig gode låter. Og de har det helt tydelig gøy. Foreldrene er fornøyde så lenge de to er fornøyde selv, legger han til.

Alle fire foreldre har en fortid i band. Ikke bare utgjør Leos pappa og tante - Gunnhild Sundli - kjernen i Gåte, men Gustavs mamma satt i sin tid bak trommene i Supervixen.

- Jeg begynte å slå på puter allerede da jeg var tre år, forteller Gustav.

Det var helt naturlig at det skulle bli trommeslager av guttungen.

STOLT FAR: Gåtes Sveinung Sundli er positivt og overrasket over nivået til sønnen Leo Davadi Sundli (i venstre armkrok) og Gustav Engevik Kristiansen i Snøstorm. Foto: Trond Solberg

Leos karriere startet med en ukulele, ikke fele som sin far.

- I musikktimen på skolen fikk vi i oppgave å skrive en låt, så var det tre stykker som skulle melde seg friviliig til å spille ukulele på låten. Da rakk jeg opp handa. Slik lærte jeg meg ukulele, sier Leo.

Sveinung Sundli forsto med en gang at sønnen hadde anlegg for strengeinstrumentet.

- Det var rett av gårde og kjøpe elgitar da han kom hjem fra skolen den dagen, humrer han.

Gustavs pappa, Kai Kristiansen, endte som gitarlærer for Leo. Siden har Leo nærmest tatt bolig i hjemmestudioet hos pappa der han så og si daglig øver på gitaren, programmerer litt eller skriver tekster og nye låter. «Fribasen min», som han sier.

Leo innrømmer gjerne også at han - etter å ha turnert med far og tante i Gåte - har plukket opp både triks og inspirasjon fra Gåte-gitarist Magnus Børmark.

- Det er nesten ikke en dag uten at jeg våkner og hører lyder fra studio, sier Sveinung Sundli.

De to klassekameratene fra Steinerskolen kalte seg først opp etter en blanding av favorittbandet Escape The Fate og Gåte - Escape The Riddle (riddle = gåte, red.anm.).

Det ble for teit.

- Det går ikke med engelsk navn på bandet når vi synger på norsk. Så det ble Snøstorm, det var det pappa som foreslo, forteller Gustav.

– Har dere vurdert å prøve dere gjennom Melodi Grand Prix Jr. også?

- Egentlig ikke. Vi synes kanskje ikke det er så veldig rocka eller en arena for oss, svarer begge nærmest i kor.

HELTEN: Ronnie Radke - her sammen med sin kjæreste, den tidligere wrestleren Paige - og hans Falling In Reverse er for tiden de store heltene til Snøstorm. Foto: JPA / AFF

For det er røffe saker de hører mest på - og spiller selv - nå som de er ferdig med Michael Jackson-perioden. Mye sentrerer seg rundt det uavhengige plateselskapet Epitaph, grunnlagt av Bad Religion-gitarist Brett Gurewitz, som har både hardslåtende pop-punk-band og emo-artister i stallen.

I Epitaph-katalogen finnes blant annet det nevnte Las Vegas-bandet Escape The Fate og ikke minst bandet som Ronnie Radke stiftet da han forlot Escape The Fate - Falling In Reverse.

Logoen til sistnevnte pryder genseren til Leo og røper tydelig hva som er favorittbandet for tiden. Falling In Reverse fra Las Vegas er også en del av både ambisjoner og drømmer for Snøstorm fremover.

- Drømmen er å varme opp for det bandet vi liker aller best, sier Leo med klar henvisning til sin egen genserlogo.

Publisert: 23.08.19 kl. 15:09

