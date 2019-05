GOAL: Selv med seks mål mot seg fikk kronprinsesse Mette-Marit og Astrid S fem grunner til å juble. Foto: Hallgeir Vågenes

Kronprinsesse Mette-Marit om Astrid Smeplass: – En skjønn jente

Astrid S blødde for laget i vennskapskamp på Skaugum – og avslører at hun hadde et lidenskapelig forhold til kongefamilien som barn.

Fotballkampen på «Skaugum Stadion» mellom Team Skaugum og Asker United har blitt en årlig foreteelse. Onsdag ettermiddag endte den to ganger 15 minutter lange kampen med seier til sistnevnte: 6–5.

Kronprinsparets lag måtte innse tapet, selv med profiler som Frode Grodås, Jan Åge Fjørtoft og Astrid S i lagoppstillingen.

Smeplass gikk tidligere på fotballinjen ved Orkdal videregående, men har spilt lite siden popkarrieren har okkupert mesteparten av tiden hennes de siste fem årene.

GOD STEMNING: Det rådet enighet om at 6–5-seieren til Asker United var fortjent. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi synes det var veldig hyggelig å ha henne med. Hun har jo spilt fotball aktivt, og er et utrolig flott forbilde for veldig mange, sier kronprinsesse Mette-Marit til VG.

– Hun lager masse fin musikk! Og hun er jo virkelig en skjønn jente i tillegg, og det er også viktig.

Ville bli prinsesse

Artisten setter pris på lovprisningen fra hennes kongelige høyhet.

– Veldig koselig! Jeg er veldig glad for å bli invitert, og jeg håper å få komme igjen.

LAGKAMERATER: Kronprinsesse Mette-Marit, popprinsesse Astrid S og kronprins Haakon. Foto: Hallgeir Vågenes

Smeplass forteller at dette er første gang hun møter kronprinsparet.

– Men da jeg var liten pleide jeg å sende tegninger i posten, til kongehuset. Da Ingrid Alexandra ble født sendte jeg en tegning av henne som baby, og så fikk jeg svar med tusen takk fra kongehuset. Så vi går «way back»! Jeg syntes kongefamilien var veldig fin, og skulle ønske jeg var prinsesse selv.

Scoring og blod

I kampens hete pådro Smeplass seg et blodig kne, som måtte renses og plastres. Like fullt fikk hun en scoring, med påfølgende ros fra kommentator Arne Scheie.

– Jeg blør for laget. Jeg løp etter ballen, jeg vet ikke helt hva som skjedde. Men det ser kult ut, da.

GRUSET KNEET: Blodet rant etter at Astrid S ga alt i fotballkampen. Foto: Hallgeir Vågenes

Hun er også godt fornøyd med mottagelsen av sin nye singel, «The First One», som fikk terningkast 5 av VGs anmelder og streames ca. 300.000 ganger om dagen globalt på Spotify.

– Det er veldig artig om dagen. Mottagelsen har vært over all forventning. Det er en låt jeg bryr meg veldig mye om, og den føles veldig personlig for meg, og da er det ekstra gøy at folk liker den.

HAR HISTORIE: Astrid S sier hun lagde tegninger av Ingrid Alexandra som baby. Onsdag ettermiddag var de lagkamerater. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I sommer skal hun i all hovedsak jobbe med ny musikk i studio.

– Det er første gang på fem år jeg ikke spiller festivaler. Det er litt vemodig, men også veldig digg. Selv om det absolutt ikke er «fri» å jobbe i studio.

Publisert: 29.05.19 kl. 19:54