MED BIEBER: Ikke så mye å rope høyt om, mener VGs anmelder om det nye samarbeidet mellom Ed Sheeran og Justin Bieber. Foto: Fabrizio Bensch / X90145

Låtanmeldelse: Ed Sheeran og Justin Bieber «I Dont’t Care»: Sheeran, Bieber ... og chill

Sjarmerende lite å bry seg med.

Nå nettopp







Ed Sheeran (with Justin Bieber)

«I Dont’t Care»

(Warner)

De er så søte sammen.

Ed Sheeran og Justin Bieber er på ingen måte nye bekjentskaper for hverandre. Tidligere har de samarbeidet om å skrive den smarte og akustiske «Love Yourself» på Biebers «Purpose» (2015). Dessuten har Sheeran samarbeidet med en golfkølle for å treffe Biebers skalle.

Det var visst et uhell.

les også Ed Sheeran doblet formuen

Dette «hemmelige» prosjektet de er ute med nå er ikke et uhell. Ganske passe festlig teaset på de respektives some-kontoer de siste dagene. Egentlig et ganske balansert samarbeid i så måte. Sheerans første låt på to år er like deler nyforelsket og sofagris. Ingen av gutta har lyst til å gå på fest, for den kjæreste kjære ligger hjemme og venter. Livet blir faktisk mye enklere når man er sammen med noen. Veldig søtt og sjarmerende. Selvsagt ekstremt lite kontroversielt.

Stemmene deres passer selvsagt godt sammen, kanskje for godt. Den snille gutten Sheeran får den ikke alltid like snille gutten Bieber til å fremstå som det reneste av alle Guds barn. Vi TROR nesten på at det ikke engang er noen utagerende hensikter bak, at de egentlig vil sitte sammen hjemme, holde hender og konkurrere i hvem som har de mest tindrende beskrivelsene av hvor vakker den andre er.

Forbilledlig produsert av triumviratet Max Martin, FRED og Shellback. Låten i seg selv er nærmest en synkopert versjon av snart 60 år gamle «Stand By Me» med et melodisk ekko av Michael Jacksons «Man in the Mirror» i refrenget. Tipper at i alle fall det første er bevisst. Melodien svinser elegant nedover sin egen tilforlatelighet, fullstendig bekymringsløst og fromt.

les også Justin Bieber krever Fox News-vert sparket

For øvrig den femte «feat.»-låten til Bieber de siste årene, som heller ikke er så innmari aktiv på ny musikk-fronten. Men han klarer, på samme vis som Sheeran, å holde seg akkurat aktuell nok til at en langt under middels interessant låt blir en mindre verdensbegivenhet.

«I Dont’t Care» er overraskende forglemmelig, og mangler ganske mye av kjempestor superhit-kvaliteten man skulle kunne forvente av det totale kreative nivået her.

Men så er de jo så søte sammen.

Publisert: 10.05.19 kl. 12:52