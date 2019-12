Foto: Isabel Infantes / PA Archive

TMZ: Rappertalentet Juice Wrld er død

Den amerikanske rapperen Jarad Anthony Higgins, kjent under artistnavnet Juice Wrld, døde på sykehus etter å ha fått et anfall på en flyplass i Chicago, melder TMZ.

Higgins, som ble beskrevet som en stigende stjerne i musikkverdenen, rakk kun å bli 21 år gammel.

Han slo gjennom via strømmetjenesten Soundcloud med sin første låt «Forever» i 2015, da under navnet JuicetheKidd.

I mars 2018 slapp han singelen «Lucid Dreams», som steg til en nummer to plass på Billboard-lista i USA.

Det er kjendisnettstedet TMZ som erfarer at rapperen er død. Ifølge nettstedets opplysninger fikk 21-åringen et anfall på Midway airport i Chicago etter å ha landet der søndag morgen.

Politikilder sier til nettstedet at rapperen blødde fra munnen da nødetatene kom til stedet. Han skal ha vært ved bevissthet da han ankom sykehus, men ble erklært død kort tid senere.

Dødsårsaken er foreløpig ikke avklart.

I tillegg til suksess med egne låter var Higgins også med på Travis Scotts hitalbum «AstroWorld», der han sang under låta «No Bystanders».

Juice Wrld holdt sin første konsert i Norge på Sentrum Scene i Oslo i 2018, ifølge nettstedet 730.no.

Publisert: 08.12.19 kl. 16:35

