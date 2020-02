Konsertanmeldelse: Emelie Hollow, Kulturkirken Jakob: Overbevisende skamløst

Alan Walker-vokalist finner (nesten) seg selv foran et blasert Bylarm-publikum.

Nå nettopp

Til tross for at navnet Emelie Hollow kanskje ikke forteller deg allverden, er sjansen like fullt stor for at du hørt henne – enten du har bedt om det eller ei. Som medlåtskriver og vokalist på Alan Walkers «Lily» har hun for lengst bikket 100 millioner avspillinger i Spotify alene.

les også Konsertanmeldelse: Ole Paus & Motorpsycho, Operaen – Motor-Ole & Slekta

I tillegg har hun gjort seg bemerket med en julehit. Og deltatt i det tvilsomme TV-konseptet «The Stream». Dette er forutsigbart nok informasjon Bylarm ikke ser noe behov for å kringkaste i sin omtale av 21-åringen, men det sier uansett noe om hvor hun kommer fra. Men mer interessant i denne sammenhengen: Hvor har hun tenkt seg hen?

En 23 minutter lang konsert gir ikke nødvendigvis det store grunnlaget for å besvare spørsmålet, men noen inntrykk fester seg. Seansen innledes med dumpe trommepads og en synthbass som kiler i nesa – ikke akkurat oppskriften på et originalt uttrykk i 2020 – men Hollows stemme er særpreget og sterk, og kan høres ut som en krysning mellom Marit Larsen og Robyn.

les også Konsertanmeldelse: Halvdan Sivertsen, Oslo Spektrum: Halvdan og de gode hjelperne

Emelie Hollow vet åpenbart ett og annet om hva som får en låt til å fungere. «He» utvikler seg til en passe mektig kraftballade, mens «Ghost Out Of The Blue» er skamløs på den riktige måten. Aller finest er dog den svevende og filmatiske americana-karamellen «Away».

På den andre siden av kvalitetsskalaen finner vi den ennå ikke uutgitte «Make It Right», der en banal, algoritme-dunstende melodi kompliseres ytterligere av overivrig vokal som skjærer i ørene.

les også Konsertanmeldelse: Alan Walker, Oslo Spektrum: Fra masken til ilden

Kulturkirken Jakob er et av de mest staselige spillestedene på denne årlige musikkfestivalen, men det må være lov å spørre seg om det usedvanlig reserverte publikummet – selv til Bylarm å være – har tatt corona-viruset på forskudd. Folk orker ikke engang klappe mellom låtene.

Det blir for dumt. Emelie Hollows lengtende popmusikk fortjener en forventningsfull tommel opp – også uten Alan Walker luskende i kulissene.

Publisert: 27.02.20 kl. 22:48

Fra andre aviser