FILMMUSIKK: Alexander Rybak vil lære mer om komposisjon av filmmusikk - og flytter til USA så snart coronoa-situasjonen tillater det. Foto: Helge Mikalsen

Rybak flytter til USA - så snart coronasituasjonen tillater det

Alexander Rybak flytter til USA for å studere. Han skal ta en master i komposisjon av filmmusikk i Chicago og blir borte i to år. Nå venter han bare på at det skal bli trygt å reise.

Det skriver MGP-vinneren på sin instagram-konto mandag .

– De siste to årene har jeg forberedt masterstudier i USA. Jeg har som mål å jobbe mye bak skjermen om fem til ti år. Det har vært en lang søkerprosess som ble et mareritt på grunn av corona-situasjon. Den første tiden må jeg studere fra Norge, men så snart det er trygt i forhold til smittesituasjonen reiser jeg til USA, forteller Alexander Rybak til VG.

Limboland

Leiligheten på Aker Brygge er allerede utleid og Alexander er flyttet hjem til mamma og pappa på Nesodden utenfor Oslo.

– Jeg er litt i limboland nå. Skolen begynner om to uker, men siden jeg måtte studere online dersom jeg hadde vært i Chicago også, er det like greit å komme igang hjemmefra, fortsetter Alexander Rybak.

Tidligere i sommer betrodde Rybak sine tilhengere at hadde over tid vært avhengig av piller, men at han nå får hjelp. Ikke minst hadde han kommet gjennom den vanskelige tiden takket være bloggen til Martine Røsten Aune (24).

– Det ble redningen for meg, sa Alexander Rybak til VG i midten av juli.

Lært å tenke nytt

Samtidig takket han bloggeren med sangen sangen «Magic».

– Hele sangen handler om Martine. Jeg er betatt av hennes tanker og drivkraft, sa Rybak til VG den gangen.

Det var i 2009 Rybak trollbandt hele verden og sikret Norge seieren i Eurovision Song Contest. Siden den gang har han levd godt på vinnermelodien «Fairytale».

DET STORE GJENNOMBRUDDET: Alexander Rybak etter at han sikret Norge seieren i den internationale finalen i Eurovision Song Contest i 2009. Foto: MAXIM SHIPENKOV / EPA

– Både i sjelen og i lommeboken. Men samtidig: Jo mer jeg klarte å si nei, desto større ble eventyret for meg. I 2009 holdt jeg ofte to konserter om dagen, sa Rybak.

Men selv om corona-situasjonen har gjort søkeprosessen til universitet i USA til et mareritt har denne tiden også lært ham til å tenke nytt på mange måter.

– «Magic» er den første låten jeg har laget selv, her i mitt lille studio hjemme i leiligheten. Corona-tiden har lært meg å tenke nytt og jeg har heller ikke råd til å ha de beste og dyreste produsentene lenger, fortalte Rybak.

Publisert: 24.08.20 kl. 12:32 Oppdatert: 24.08.20 kl. 12:50

