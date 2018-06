FARVEL: 13 år gamle Ayanna Gonzales er blant fansen som ventet i kø for å komme inn og hylle sitt idol onsdag. Foto: Brynn Anderson / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Avskjed med XXXTentaction i åpen kiste

Publisert: 28.06.18 01:21

MUSIKK 2018-06-27T23:21:45Z

Mange tusen tar farvel med XXXTentacion i Florida.

Fansen tar farvel med rapperen i det som skal være en seks timer lang seremoni med åpen kiste, bare én uke etter at XXXTentacion ble skutt og drept i Florida .

Bakgrunn: Rapperen XXXTentacion skutt og drept

Seremonien gikk av stabelen i BB&T Center, Florida Panthers stadion - en arena som kan huse rundt 20.000 personer. Markeringen, som startet klokken 18 lokal tid, har blitt til gjennom samarbeid med moren som ønsket at fansen skulle få mulighet til å se Jahseh Dwayne Onfroy en siste gang.



















1 av 8 Brynn Anderson / TT NYHETSBYRÅN

Moren skal ha møtt fansen kort på utsiden, men sa ingenting.

– Fansen var som en familie for ham, og vi ønsker at de skal ta farvel på skikkelig vis, har manager Solomon Sobande uttalt til avisen Sun Sentinel.

Ifølge Vulture møtte 8000 fans og sørgende opp for å minnes rapperen og ta farvel. New York Times opplyser at rapper-kollegene Lil Yachty, Lil Uzi Vert og Denzel Curry var blant de fremmøtte.

I over to timer i forkant skal hundrevis av tenåringer ha stått i kø for å komme inn og se sitt idol, skriver Miami Herald . XXXTentacions musikk ble spilt på høyttaleranlegget mens de ventet.

Journalister fikk slippe inn, men hverken mobiltelefoner eller kameraer var tillatt inne på arenaen. Ifølge Miami Herald patruljerte politi området.

Billboard skriver at XXXTentacion var kledd i denimjakke og rødbrune bukser, og hadde to fletter liggende over den ene siden. Kisten var flankert av sikkerhetsvakter. Den var omgitt av sorte roser med sølvfargede blader og lyst opp med en rad av spotter.

Familiemedlemmene og venner oppholdt seg i et avsperret område og var iført sorte T-skjorter med påskriften «Bad» på forsiden og «No More Pain» på baksiden.

Folkemengden sang med på XXXTentacions musikk som ble spilt på anlegget og ifølge Billboard begynte menge å hoppe med hendene i været mens de ropte ut tekstene.

Miami Herald har snakket med en mor og datter, Sandy (56) og Christina (15) Rivas, som kom med fly til Sør-Florida for å delta på minnesmarkeringen.

– Det føles som han er familie. Han berørte alle, sier Christina.

Én person er pågrepet for drapet på rapperen som bare ble 20 år gammel. Politiet har utvidet jakten på ytterligere to personer som de mistenker for å være involvert i drapet .