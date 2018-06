VIL UT: Princes arvinger, Sharon, Norrine og John Nelson, vil bryte eksklusivitetskontrakten med Tidal. Foto: Matt Sayles / Invision / AP / NTB scanpix

Prince-arvinger vil bryte Tidal-kontrakt

NTB

Publisert: 21.06.18 04:09

MUSIKK 2018-06-21T02:09:28Z

Arvingene etter artisten Prince vil angivelig trekke seg fra eksklusivitetsavtalen med Tidal etter Dagens Næringslivs oppslag om strømmeselskapet.

Det ble i mai i år offentliggjort at et nytt Prince -album vil bli lansert i 2019 og kun være tilgjengelig for Tidals abonnenter de første to ukene. Men nå ønsker arvingene å trekke seg fra avtalen. Det fremkommer i et brev fra deres advokat Samuel M. Johnson, sendt til en domstol i Minnesota denne uka. Det var tabloidavisa TMZ som først omtalte saken.

I det lekkede brevet viser advokaten til DNs oppslag om at artistene Beyoncé og Kanye Wests lyttertall er manipulert. Johnson ber om at kontrakten blir opphevet «slik at boet forhåpentlig kan unngå å bli ytterligere innblandet i Tidals juridiske trøbbel ved å gå inn i en strømmeavtale med en partner som tilsynelatende har vært villig til å bedra publikum og svindle de fleste av sine kunder til fordel for noen utvalgte få».

Tidal bestrider DNs påstander og har truet med å forfølge avisa juridisk, noe som foreløpig ikke har skjedd. De ønsket over for Dagens Næringsliv ikke å kommentere denne saken.