Tabben som kan koste Sverige seieren

En video som ble fjernet etter en halvtime setter svenskenes nerver i helspenn. Nå frykter svenskene at de har ødelagt for seg selv. – Folk er virkelig forbannet, innrømmer Benjamin Ingrosso.

Torsdag kveld ble det klart at både Norge, Danmark og Sverige kom seg helskinnet gjennom den andre semifinalen i Melodi Grand Prix. Dermed kan det gå mot nok et durabelig oppgjør mellom Norge og våre nærmeste naboer.

Men svenskene begynner allerede å få kalde føtter rundt deres eget bidrag «Dance You Off», framført av Benjamin Ingrosso (20) - som blir regnet som en av de store favorittene i konkurransen. I april gjorde han nemlig en tabbe som kan koste ham seieren, skriver svenske Aftonbladet.

– «Lavbudsjett»

Bakgrunnen er at 20-åringen stilte opp i et videointervju med MGP-nettsiden Wiwiblogs , der han fikk se ti sekunder av hver låt i årets konkurranse. Samtidig skulle han kjapt reagere på det han så.

I videoen begynner Ingrosso å le når han får høre Makedonias bidrag, «Lost and found» med artisten Eye Cue. I tillegg velger han å kalle San Marinos «Who we are» for «lavbudsjett», mens han «må rive av seg høretelefonene» og sier at han ikke vil høre på rock lenger når han får høre Ungarns «Viszlát nyár».

Videoklippet lå ikke ute i mer enn en drøy halvtime, men drøyt to uker senere forfølger det ham fortsatt. Mange fans mener nemlig at han bedriver hån mot andre artister.

Like etter så han seg nødt til å beklage seg på Twitter. Og til Aftonbladet bedyrer han at de krasse kommentarene kun var ment som fleip.

– Lei meg

– Jeg reagerte ikke på låtene, for det kan man ikke gjøre når man bare får høre ti sekunder. Det var bare basert på hva jeg så, og det ble helt feil. Jeg ba om unnskyldning, for jeg vil ikke være den som støtter opp om netthets eller mobbing. Men det eskalerte, og folk ble virkelig forbannet på meg, forteller han.

Men til tross for gjentatte unnskyldninger, fortsetter kritikken mot ham i Lisboa. Og på en pressekonferanse i den portugisiske MGP-byen legger han seg nok en gang langflat.

– Jeg vil virkelig si at jeg er lei meg om jeg har fornærmet noen.

Får støtte fra sjefsredaktør

Men den svenske artisten får også støtte. William Lee Adams, som er sjefsredaktør for Wiwiblogs, nettstedet som publiserte videoen, mener nemlig at mye av kritikken kommer som en konsekvens av misunnelse for Sveriges gode innsats i den populære sangkonkurransen opp gjennom årene.

– Jeg tror ikke artister fra andre land ville ha fått like mange krenkende kommentarer om de hadde sagt det samme, har Adams tidligere uttalt til Aftonbladet.

I den samme videoen skal Ingrosso også ha snakket nedlatende om en av trommeslagerne i konkurransen, som han mente ikke spilte i takt.