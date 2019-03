BER FOLK ROE NED: Paris Jackson. Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Paris Jackson bryter tausheten og forsvarer pappa Michael

Michael Jacksons datter Paris (20) ber folk om å roe ned.

Michael Jacksons brødre og nevø har vært aktive i media for å imøtegå påstandene om popkongens angivelige misbruk av barn i dokumentaren «Leaving Neverland».

I filmen beskriver de nå voksne karene Wade Robson og James Safechuck hvordan Jackson systematisk misbrukte dem som smågutter, fra de var syv og ti år gamle. NRK sender dokumentaren søndag.

Nå melder Jacksons eneste datter, som den første av hans tre barn, hva hun tenker om saken.

På Twitter går Paris Jackson først ut mot rykter publisert i en rekke medier den siste uken, hvor anonyme kilder hevder hun frykter for sin egen filmkarriere i kjølvannet av «Leaving Neverland».

– Lett å hisse seg opp

– Jeg har faktisk ikke kommet med noen uttalelser ennå, spesielt ikke om hvordan dette påvirker min karriere. Dere strekker dette litt langt, skriver hun i en melding som nå er slettet.

Paris gir forøvrig inntrykk av å ta oppstyret rundt sin avdøde far mindre tungt enn hva hennes onkel nylig ga uttrykk for.

– Dere tar livet mitt langt mer alvorlig enn jeg gjør. «Calm your tittaaaaysss», melder hun, antagelig lykkelig uvitende om at «ro ned puppene» ikke er et hyppig brukt uttrykk på norsk.

Senere utdyper Paris:

– Jeg mente ikke å støte noen ved å uttrykke at pupper bør være rolige, jeg vet at urettferdighet er frustrerende og det er lett å hisse seg opp. Men å reagere med et rolig sinn er som regel mer logisk enn å reagere med sinne, og ... det føles bedre å slappe av. Røyk litt weed og fokuser på den store sammenhengen. Slapp av, kompiser.

STØTTER FAREN: Paris Jackson gir uttrykk for at hun ikke tror at Michael Jacksons navn lar seg ødelegge av dokumentar-bråket. Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

En av hennes følgere påpeker at den store sammenhengen akkurat nå handler om at Paris’ pappa er i ferd med å få sitt navn og rykte ødelagt for alltid.

Til dette svarer Paris:

– De gjør det der mot alle som har et stort hjerte og prøver å gjøre en forskjell, men tror du virkelig det er mulig å rive ned hans navn? Som i, tror du virkelig de har en sjanse til å klare det? Ta det rolig og ha det fredelig.