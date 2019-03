FERDIG SOM MANAGER: Etter er langt yrkesliv som manager for artister som Karpe Diem, Marit Larsen, Briskeyb og Bertine Zetlitz, er Morten Andreassen (46) lei. Foto: Helge Mikalsen

Morten Andreassen ferdig med Karpe-samarbeidet – kjøpt ut av managementet

Morten Andreassen (46) ble byttet ut som manager for Karpe. Nå er han heller ikke lenger deres advokat, og er kjøpt ut av managementet Little Big Sister.

Publisert: 15.03.19 11:04







Overfor Dagens Næringsliv beskriver Andreassen managerjobben som en kombinasjon av å være personlig assistent, hobbypsykolog og økonomiansvarlig.

– Det gidder jeg ikke lenger. Jeg er lei av å bestille togbilletter og følge artister til frokost-tv, sier Andreassen til DN.

I fjor skrev VG at managerprofilen Andreassen var ferdig som Karpes manager – etter rundt seks års samarbeid. Han skulle etter planen fortsette som medeier i managementet og fungere som Karpes advokat.

Nå skriver DN at 46-åringen er kjøpt ut av Karpes management Little Big Sister – selskapet han eide 50–50 sammen med Silje Larsen Borgan. DN skriver at avtalen om å kjøpe ut Andreassen ble inngått i fjor sommer, men aksjene ble først overført 1. januar i år. Advokatforholdet er også avsluttet.

– Jeg har kjøpt ham ut fordi vi begge følte det var riktigst at jeg driver Little Big Sister, sier Silje Larsen Borgan til avisen.

Hun er nå manager for Karpe Diem og eneeier i Little Big Sister.

les også Karpe Diem bytter manager

Til VG sier Andreassen at han ønsker å fortsette å jobbe med kultur og artister.

– Jeg ønsker å distansere meg litt fra den tradisjonelle managerrollen som er mye logistikk og assistentoppgaver og heller fokusere på mine styrker som er jus, business og strategi. Det betyr at jeg heller ikke kan ta totalansvar for noen artister men jobbe oppdragsbasert på konkrete oppgaver. Karpe Diems nye struktur hvor de selv har tatt kontroll på alle rettigheter og styrer butikken selv er et eksempel på et slikt prosjekt, sier Andreassen.

– Så betyr det at du fortsatt tar oppdrag for Karpe Diem, eller er dette samarbeidet avsluttet?

– Karpe sitt system er oppe og står, så den oppgaven er ferdig. Men jeg bistår og vil være en mulighet for andre artister som ønsker større kontroll over sin egen karriere, rettigheter og økonomi, sier Andreassen, som vil fokusere på det han er flink til fremover.

– Så kan andre ta seg av å følge til frokost-TV. Jeg mener ikke å være overlegen, poenget mitt er bare at i Norge må man gjøre absolutt alt selv for å kunne leve av det hvis man skal kalle seg manager. Jeg vil nå heller fokusere på det jeg er flink til: jus, business og strategi.

les også Chirag fra Karpe Diem ut mot Talib Kwelis nazibeskyldninger

I perioden Morten Andreassen var manager for Karpe Diem gikk de fra å være populære rappere til noe nært allemannseie. Andreassen styrte også Marit Larsens karriere da den var som hetest.

MANGE ÅR SOM MANAGER: Morten Andreassen var blant annet manager for Marit Larsen. Her på musikkfestivalen South By Southwest i 2007. Foto: Thomas Nilsson / Verdens Gang

Andreassen har i senere tid vært godt synlig som bakmann for bokseren Cecilia Brækhus. Han jobber i tillegg som advokat for John Christian Elden – men der er han nå i permisjon i påvente av en ny rettssak: Andreassen ble nemlig tidligere i år dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha bidratt til å plante bevis i en straffesak.

Andreassen har hele veien nektet straffskyld og har anket dommen. Han bekrefter overfor VG at han venter på ankebehandling.

Så du? Ny familielykke i Karpe-leiren