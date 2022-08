VIRAL-HIT: Rapperen FN Meka.

Virtuell rapper sparket fra plateselskapet

Capitol Music Group har avsluttet kontrakten med rappe-fenomenet FN Meka etter anklager om rasisme.

Nyheten kommer bare en måned etter at plategiganten signerte den virtuelle artisten og lanserte låten « Florida Water», melder Hollywood Reporter.

Capitol Music Groups beslutning skjer etter at aktivistgruppen Blackout presenterte et åpent brev der de omtalte den såkalte robot-rapperen FN Meka som «en direkte fornærmelse mot svarte og deres kultur», og som presenterte «ekle stereotypier».

Industry Blackout anmodet Capitol Music Group om å gi den virtuelle musikeren fyken, samt komme med en offentlig beklagelse.

De har nå fått ønsket oppfylt.

«CMG har avsluttet samarbeidet med FN Meka-prosjektet med umiddelbar virkning. Vi beklager på det sterkeste overfor det svarte samfunnet for at vi ved å unnlate å stille spørsmål om den kreative prosessen bak, har vist ufølsomhet», lyder det i en skriftlig erklæring til Hollywood Reporter.

Kontrakten med FN Meka var den første store for CMG med en virtuell artist. Nå takker selskapet for alle konstruktive innspill de siste dagene.

Nå er «Florida Water» fjernet fra alle strømmetjenester. Inntekter fra samarbeidet frem til nå, skal doneres til organisasjoner som støtter svart ungdom innen kunst.

Stor på TikTok

FN Meka ble lansert som konsept av Anthony Martini og Brandon Le i firmaet Factory New i 2019.

På TikTok står rapperen oppført med 10,3 millioner følgere.

Anthony Martini uttalte i fjor at FN Meka har stemme fra et menneske, men at låttekstene og strukturen stammer fra kunstig intelligens.

Hverken Martini eller makker Le har kommentert saken, men førstnevnte har retvitret følgende melding som går ut på at «bransjen er selvmotsigende», og at «det ironiske er at førstkommende fredag vil det komme 20 nye utgivelser fra samtlige selskaper med de samme stereotypiene»:

Her er det åpne brevet fra Industry Blackout som fikk fart i sakene:

