NRK: − Vi ser ikke for oss at Russland kan delta i årets Eurovision Song Contest

Det sier NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– NRK har gitt et tydelig råd til EBU om at Russland ikke kan delta i årets Eurovision Song Contest som følge av invasjonen av Ukraina, sier Eriksen.

Uttalelsen kommer et snaut døgn etter at NRK først varslet at de trengte å diskutere situasjonen internt.

– Samtidig er dette en medlemsorganisasjon som trenger noe tid til å forankre en beslutning. Vi har full tillit til at EBU vil komme frem til en riktig avgjørelse, heter det videre fra kringkastingssjefen.

VIL IKKE HA MED RUSSLAND: Thor Gjermund Eriksen.

Torsdag ble det kjent at Sveriges Television ber den europeiske kringkastingsunionen EBU om å ekskludere Russland fra Eurovision Song Contest i Torino i mai, som følge av invasjonen i Ukraina.

Rasende fans

Fredag formiddag ble det klart at Danmarks offentlige kringkastingsselskap, DR, støtter SVTs holdning.

– Hos DR finner vi det feil at Russland skal delta i Eurovision slik situasjonen er nå. Det er DRs holdning. Og den kommuniserer vi til EBU. Vi er i løpende dialog med dem, sier Gustav Lützhøft, redaksjonssjef for danske Melodi Grand Prix, til Ekstra Bladet.

På Twitter formelig hagler det med meldinger fra rasende Eurovision-fans, og kritikken mot EBU er skarp og langt på vei unison – se et lite utvalg av dem under her.

I skrivende stund har ikke EBU kommet med en ny uttalelse siden de torsdag morgen gjorde det klart at Russland fortsatt var velkomne i ESC 2022.