HOLDER DET HEMMELIG: Subwoolfer.

Svensk ekspert om Melodi Grand Prix: Norge må sende Subwoolfer til Eurovision

Også söta bror heier på den maskerte duoen. – Hadde vært gøy hvis det viste seg at det var meg, sier en av artistene som tippes å være medlem i finalefavoritten.

I kveld er Subwoolfer nest siste navn ut i Melodi Grand Prix-finalen, med låten «Give That Wolf A Banana».

Duoen som består av «Jim» og «Keith» – med «DJ Astronaut» i ryggen – er soleklare oddsfavoritter.

Coolbet og Betsson gir spillere kun 1,65 ganger innsatsen hvis Subwoolfer vinner finalen, Norsk Tipping gir 1,60, mens Unibet er enda mer knepne med odds på 1,20. Som nummer to tipper selskapene Elsie Bay, som er sist ut i finalen og får odds på 4,75 til 6,0.

Subwoolfer har også trukket det lengste strået av finalistene på Spotify.

Der har «Give That Wolf A Banana» i skrivende stund 544.000 avspillinger, mens Elsie Bays «Death Of Us» har 457.000. Av de øvrige åtte finalistene har bare to passert 200.000.

– Kommer så klart ikke til å hylles

Torbjörn «Tobbe» Ek i Aftonbladet er en av Sveriges fremste eksperter på Eurovision Song Contest. Også han holder Subwoolfer som klar favoritt i MGP-finalen.

– Subwoolfer – eller «Ylvis», som jeg tenker å kalle dem til det motsatte er bevist – kan bli Norges skarpeste bidrag i Eurovision siden KEiiNO av uforståelige årsaker ble publikumsfavoritter, sier Ek.

– Subwoolfer er sære, sprø, rare og forvirrende, men nøyaktig på den måten et riktig kult sirkusnummer skal være i den europeiske finalen.

ROPER ULV: Tobbe Ek, som dekker svenske Melodifestivalen og Eurovision Song Contest for Sveriges største avis.

Ek føler seg trygg på at terningkastene norske anmeldere har gitt Subwoolfer – 3 i VG, 2 i Dagbladet, samt både 2, 3 og 5 hos NRK selv – er en pekepinn på hvordan låten vil bli mottatt.

– Dette kommer så klart ikke til å hylles eller få høyeste karakter av kritikere. Men publikum er det viktigste, og «Give That Wolf A Banana» kan definitivt bli en snakkis i Eurovision, helt uten stunt som den falske romansen TIX litt desperat viet seg til i Rotterdam, mener Ek, og slår fast:

– Subwoolfer er det eneste jeg tror vil garantere Norge en plass i Eurovision-finalen.

Til dette repliserer NRKs MGP-prosjektleder Stig Karlsen:

– Det fine med MGP er at det er folket som avgir stemmer og avgjør resultatet.

Ek har i likhet med mange andre notert seg likheter mellom «Give That Wolf A Banana» og Ylvis-brødrenes globale slager «The Fox» fra 2013.

Følgelig er Bård og Vegard Ylvisåker under mistanke for å befinne seg bak Subwoolfer-maskene.

VG har vært i kontakt med de norske hitmakerne i Stargate, som produserte «The Fox», med spørsmål om hvorvidt de har noe med Subwoolfer å gjøre. De henviser til Ylvis.

– Ylvis vil verken bekrefte eller avkrefte at det er dem, sier Ylvis-manager Jørgen Thue.

Nekter

De mest omtalte artistnavnene i Subwoolfer-snakkisen er imidlertid to tidligere MGP-deltagere.

Flere sentralt plasserte bransjefolk sier til VG at det er disse det dreier seg om.

Den ene er britiske Ben Adams fra boybandet A1, sertifisert norgesvenn med norsk kone og bopæl.

LIKER HUMOREN: Ben Adams.

Han har fått «maskemistanke» mot seg før: Flere, blant andre dommer Rita Ora, trodde det var Adams som skjulte seg bak viking-antrekket i det britiske svaret på «Maskorama». (Det var Morten Harket. A1 hadde i 2000 en hit med en coverversjon av a-has «Take On Me» der Adams sang de mest krevende vokalpartiene.)

Adams er medforfatter på et MGP-bidrag som røk ut i delfinalene – men meldte på Twitter i januar at han hadde TO favoritter i årets konkurranse.

– Den andre favoritten er åpenbart Christian, forklarer Adams til VG. Han sikter til A1-kollega Christian Ingebrigtsen, som stiller med egen låt i MGP-finalen.

Adams sier han har fått med seg at navnet hans ofte dukker opp i Subwoolfer-øyemed.

– Konseptet er nøyaktig min type humor, så det er litt leit for meg å måtte si til deg at det ikke er meg.

Enig i at han ligner

Det andre navnet som går igjen er Gaute Ormåsen. Ifølge Ben Adams kjenner han og Ormåsen hverandre via Christian Ingebrigtsen.

Ormåsen, som slo gjennom i «Idol» 2003, forteller at han synes det er morsomt at spekulasjonene går rundt ham selv.

– Det hadde vært gøy hvis det viste seg at det var meg. Men det er dessverre ikke det ... tror jeg, altså.

LURER: Gaute Ormåsen sier han «tror» han ikke er med i Subwoolfer, men håper ryktene stemmer.

Han sier også at det mest sannsynlig er Ylvis som «står bak».

– Mange påpeker at stemmen man hører først i Subwoolfer-låten er veldig lik din?

– Der er jeg litt enig, faktisk. Det ligner litt, så jeg skjønner at mange tror det er meg.

– Hva vil du si til alle som tror du er med i Subwoolfer?

– Jeg håper de har rett! Det hadde vært en glede, men greia er at jeg egentlig har lovet meg selv aldri å stille opp i direktesendte TV-sangkonkurranser mer. Jeg har ikke nerver til det lenger.

Plateselskapet: Ikke sikre selv

Universal Music, det største plateselskapet, ser ut til å ha lagt betydelige ressurser i lanseringen av Subwoolfer, som de gir ut.

Ikke minst er de aktive i sosiale medier, hvor Subwoolfer viser frem berømte venner.

– Det har vært viktig for oss at vi får vist frem Subwoolfers univers og historie på den riktige måten, også visuelt, sier artist- og repertoarsjef Marie Komissar i Universal.

– Hvor lenge har dere tenkt å forsøke å holde subwoolfernes identitet hemmelig?

– Vi er sannelig ikke sikre på identiteten deres selv, men ser det er mange spennende forslag på nett.

– Hvis de vinner MGP, og identiteten deres ikke er avslørt da, er planen å forsøke å holde dem anonyme gjennom hele ESC?

– Det får være opp til Keith og Jim.

OGSÅ POPULÆR: Elsie Bay har nesten en halv million Spotify-spillinger av sitt finalebidrag.

Disse opptrer i kveldens finale, i denne rekkefølgen og med disse låtene:

«Hammer Of Thor» – Oda Gondrosen

«Someone» – NorthKid

«Queen Bees» – Anna-Lisa Kumoji

«Dangerous» – Farida

«Made Of Glass» – Sofie Fjellvang

«Black Flowers» – Frode

«Wonder Of The World» – Christian Ingebrigtsen

«Fly» – Maria Mohn

«Give That Wolf A Banana» – Subwoolfer

«Death Of Us» – Elsie Bay