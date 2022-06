POPIDOL: Ed Sheeran, her under en opptreden under dronning Elizabeths platinajubileum tidligere denne måneden.

De saksøkte Ed Sheeran – må selv betale 11 millioner kroner

Låtskriverne som beskyldte Ed Sheeran for plagiat, må bla opp.

Etter en mangeårig bitter låtfeide og flere ukers oppgjør i Londons High Court, gikk Sheeran i april seirende ut.

Popidolet var beskyldt for å ha kopiert fra Sami Chokris 2015-låt «Oh Why» og brukt utdrag i monsterhiten fra 2017, «Shape of You». Men dommeren trodde altså på Sheerans forklaring.

Nå har høyesterettsdommer Justice Zacaroli ifølge Sky News bestemt at Sami Chokro og hans medsaksøker Ross O’Donoghue må betale alle saksomkostningene.

Det dreier seg angivelig om 900.000 pund, altså om lag 11 millioner kroner.

Etter at Sheeran vant rettssaken, har saksøkernes advokater fremmet krav om at Sheeran likevel skal betale saksomkostningene, fordi de mente Sheeran og hans medsaksøkte låtskribenter ikke hadde lagt frem viktig dokumentasjon på et tidligere tidspunkt.

Dommer Zacaroli har konkluderte med at søksmålet ikke bare var et angrep på Sheeran på grunn av dette konkrete tilfellet, men at saksøkerne gikk bredt ut og stemplet superstjernen som «en skjære som hadde gjort til vane å rappe ideer fra andre låtskrivere».

Ifølge BBC anslås Sheerans royalties på «Shape of You» til å ligge på om lag 240 millioner kroner. Dette beløpet har vært fryst siden 2018, da Chokri og produsent Ross O'Donoghue først fremsatte anklagene.

Saksøkerne har ikke besvart Sky News’ henvendelser.