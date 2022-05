WILLY WONKA: Cezinando, den tidligere stemmen til Charlie, tar solbrillene til et nytt nivå i Roald Dahl-assosiasjoner.

Musikkanmeldelse Cezinando «Samtidig»: Motstandspop

Fem vrange låteksperimenter som strekker seg over i poesi.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter to års nedstengning, der litt av hvert har skjedd i livet til den snart 27 år gamle ordsmeden, kommer Kristoffer Cezinando Karlsen med en kort, men noe motstridig EP. En låtsamling som søker å være like egen som den er eksperimentell.

Slik omslaget er en kulepenntegning av en teletubby som krever litt høyere aldersgrense, framstår de fem bitene mer som tekstdrevne låtskisser. Umiddelbart ganske uoverkommelige å lytte til. Nesten uten romklang. Fullstendig uten noe som kan minne om rytmisk støtte.

Minimalistisk produsert av den faste halvdelen Ole Torjus Hofvind. Synkoperte elektronikkgrep som nesten klemmes ihjel av sin egen improviserte samtidsmusikalske idé møter arrangementer er nedskalert til Commodore 64/Sidstation-nivå. Smerz har jobbet seg rundt «Verdens smarteste person», der stemmene vrenges gjennom vanstyrte vocodere til det hele kulminerer i lakonisk englesang.

Foruten å være den mest tilforlatelige Cezinando-tittelen, er «Samtidig» også den tredje som griper an tid i en Per Petterson-form, etter «Framtid: Sanntid»(2014) og «Noen ganger og andre» (2017).

Det er en merkbar modning mellom disse tre.

De åtte årene fra «Pekka Pekka» og Skam-øyeblikket «Håper du har plass» til herværende sterkeste øyeblikk i «De Miserable» viser en forfatter i glødende utvikling, med evne til å rive opp og riste sammen ord og setninger. Og gjerne la bildene ligge vidåpne for tolkning.

Svenske skillingsviser («Adjø, farvel»), kulepenner og restaurantmenyer parafraseres. Teite kamprop som «Vi vil ha menage a trois sammen med Gunhild og hennes Grand Danois» gir all og ingen mening.

Hvorfor Stig van Eijk, Mulla Krekar og Brynjar Meling nevnes i samme låt, sammen med et nikk mot Cornelis Vreeswijks trasiga sko er litt vanskeligere å få grep på.

Det er heller ikke så viktig. Cezinando har en tilbøyelighet til å la de beste rimene trumfe eventuell dypere substans, og la breial arroganse omfavne det smart blasérte.

Om det egentlig innebærer annet enn at vi følger en lyriker som har løst lyrikkens fremste utfordring, å bli lest, er én tilnærming. At vi også følger en musiker som prøver alt han kan for å ikke bli hørt, er en annen.