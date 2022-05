ENGASJERT: Harry Styles opptrer for BBC Radio 1's Big Weekend i Coventry søndag.

Harry Styles lover 9,5 millioner til våpensikkerhet

Den britiske artisten (28) har sagt han vil gi én million dollar til et fond som jobber for våpensikkerhet i USA. Løftet kommer etter skoleskytingen forrige uke.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var i helgen Harry Styles delte beslutningen på Instagram der han har 45,2 millioner følgere.

«I likhet med alle dere, er jeg helt knust av den ferske bølgen av skoleskytinger i USA som kulminerte med den siste på Robb Elementary School i Uvalde i Texas.» skriver han.

Ifølge NME oppga Styles at han vil donere inntekter fra den kommende «Love on Tour»-turneen, opptil én million dollar, rundt 9,5 millioner kroner, til Everytown for Gun Safety Support Fund.

Konsertarrangøren Live Nation matcher også donasjonen. Everytown jobber for å få slutt på skytevåpenrelatert vold.

TURNÉKLAR: Styles på «Today Show» i New York 19. mai.

Det var tirsdag 24. mai en 18-årig gjerningsmann åpnet ild på barneskolen i Texas og drepte 19 barn og to lærere. Det er den dødeligste skoleskytingen i USA siden Sandy Hook barneskole i 2012.

Tragedien har skapt stor debatt i USA om deres grunnlovsfestede rett til å bære våpen, og om hvorvidt de trenger strengere våpenlover.