TURNERER I USA: Norske Girl in Red.

Avlyser konserter

Norske Girl in red har fått stemmeproblemer og må avlyse to konserter i USA.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver artisten selv på sin instagram-story.

– Etter en TV-innspilling i dag ble det klart for meg at stemmen ikke er helt bra. Jeg er ikke i stand til å spille i kveld i Pomona eller i morgen i Phoenix. Jeg har gjort alt jeg kan for å halsen til å heles, men jeg vet jeg trenger hvile igjen, skriver hun.

Hun skriver at hun jobber med enten å refundere billetter, eller å finne andre spilledatoer for de to konsertene i California og Arizona.

– Jeg er utrolig frustrert og veldig lei meg overfor alle som skulle komme på disse konsertene. Jeg elsker dere, skriver hun med en hjerteemoji.

Konserten i Phoenix gjorde at Girl in Red måtte droppe Spellemann-festen fredag kveld, men nå får hun altså ikke vært med på noen av delene.

Girl in Red, som heter Marie Ulven Ringheim, er nominert til hele syv Spellemann-statuetter.

Lørdag skal Girl in Red etter planen spille på den mye omtalte Coachella-festivalen, hvor hun også spilte forrige helg og fikk god omtale.