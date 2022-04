I DANSEHUMØR: Robyn – her fra Øyafestivalen 2019 – bidrar med vokalmagi på Louie Vegas «All My Love».

Ukens låter: Sia, Robyn og Ramón

… samt amerikansk r&b på sitt mest sensuelle og beste: Her er lydsporet til helgen.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ramón – «17. mai»

TikTok-fenomenet Ramón Andresen, som har holdt alle fra Karpe til Subwoolfer unna den øverste plasseringen på topplistene med «OK, jeg lover», tar nasjonaldagen på forskudd med «17. mai». En sår og lengtende tekst pakkes inn i en medrivende poplåt som kan og bør bli en hit, den også, og 23-åringen har allerede funnet sin egen stemme i det norske poplandskapet.

Neneh Cherry & Sia – «Manchild»

Den svenske legenden Neneh Cherry og den australske megastjernen Sia høres kanskje ikke ut som verdens mest naturlige match på papiret. De har like fullt slått sine pjalter sammen for en nyinnspilling av «Manchild», første låt ut fra «The Versions», der Cherry plukker godbiter fra katalogen sin i samarbeid med celebre fans som Robyn, Anohni og Jamila Woods. Sia-versjonen mangler den uvørne sjarmen fra 1989-originalen, og stemmen hennes er tidvis et ork å høre på, men som en introduksjon til Neneh Cherry-universet funker den helt greit.

Louie Vega & Robyn – «All My Love»

Nok et samarbeid med en suveren svenske plassert sentralt i lydbildet. Louie Vega vil for house-fans være kjent som den ene halvdelen av den glimrende duoen Masters At Work, og 56-åringen hviler ikke på laurbærene: I dag slipper han det 22(!) spor lange samarbeidsprosjektet «Expansions in NYC», der «All My Love» stikker seg ut som et umiddelbart høydepunkt. Det er deilig å høre Robyn i et så kompromissløst klubbete uttrykk, og mot slutten av de seks minuttene låten bruker på folde ut vingespennet er det så man hører dansegulvet knirke faretruende.

Ava Max – «Maybe You’re the Problem»

Amerikanske Ava Max er fortsatt best kjent for «Sweet But Pyscho», der vår egen Andreas «TIX» Haukeland hadde en låtskriverfinger med i spillet. På «Maybe You’re the Problem» vender hun seg – i likhet med store deler av klodens mainstream-artister – mot 80-tallet, men både teksten og melodien er så dovent pønsket ut at dette banale produktet knapt kan kalles en låt. Det er nok du som er problemet, Ava.

Wilco – «Falling Apart (Right Now)»

Til tross for at Wilco i disse dager turnerer med det 20 år gamle mesterverket «Yankee Hotel Foxtrot», har fans som hungrer etter ferskvare grunn til å merke av datoen 27. mai i kalenderen. Da slipper nemlig Chicago-sekstetten sitt tolvte studioalbum «Cruel Country», som – i tråd med tittelen – skal være en reinspikka countryplate. Førstesingelen «Falling Apart (Right Now)» er klassisk Jeff Tweedy i ukomplisert modus, med hørbare nikk til The Beatles’ «I Feel Fine» lurende under den twangy melodiføringen. Lovende.

Kehlani & Syd – «Get Me Started»

Kehlani har vært en stjerne på r&b-himmelen siden debutplaten «SweetSexySavage» kom i 2017, og med dagsferske «Blue Water Road» tar Oakland-sangeren steget opp i sjangerens aller øverste divisjon. Justin Bieber-samarbeidet «Up All Night», som allerede har vært ute en stund, er og blir nok utgivelsens kommersielle spydspiss, men den smektende, hypnotiske og amorøse balladen «Get Me Started» – en duett med Syd fra The Internet – er faktisk enda et hakk bedre.