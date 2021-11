SØRGER: Mike Lynch (t.v.) var internasjonal manager for avdøde Hans-Erik Dyvik Husby. Her poserer de to for en selfie i Gøteborg i 2019.

Hans-Erik Dyvik Husbys internasjonale manager: − En vond drøm

Avdøde Hans-Erik Dyvik Husbys internasjonale manager forteller om krevende coronaår for artisten. Selv havnet Mike Lynch i fornektelse da han fikk vite at «Hank von Hell» var død.

Av Silje Kathrine Sviggum

I en dypt personlig e-post til VG beskriver manager Mike Lynch hos Arc Flame Entertainment hvordan han ble en maskinell utgave av seg selv da han fikk vite at artisten han representerte var gått bort.

– Fredag var tøff. Det var en surrealistisk dag på kontoret, skriver Lynch.

Han forteller at han jobbet svært konsentrert med et musikkslipp for en annen av artistene sine da telefonen plutselig ringte. I andre enden hørte han stemmen til Dyviks norske manager, Boye Nythun.

– Jeg var i sjokk og lot ikke nyheten virkelig synke inn. Resten av dagen fortsatte jeg å jobbe som en slags «forretningsrobot»; jeg håndterte rykter og informerte diskret vårt partnerteam om de fryktelige nyhetene. Innen fredag kveld hadde det virkelig sunket inn at Hans-Erik var borte..., beretter Lynch videre.

VENNER: Hans-Erik Dyvik Husby (t.v.) og hans internasjonale manager Mike Lynch.

Ble positivt overrasket

Med 35 års erfaring fra rockebransjen gjør han det klart at «Hank von Hell», som var Dyviks internasjonale artistnavn, berørte ham dypt som menneske.

– Han var simpelthen den beste frontmannen ethvert rockeband noen gang kunne drømme om å ha på scenen. Han klarte alltid å skape en forbindelse med publikum med sin humor og spesielle sjarm.

I FULLE REGALIER: Avdøde Hans-Erik Dyvik Husby som sitt alias Hank von Helvete, fotografert i 2007.

Mike Lynch gir Dyviks norske manager, Boye Nythun, hovedæren for artistens karriere med både bandet Turboneger og som soloartist. Selv kom han inn i bildet mellom Dyviks to siste albumslipp, og har hatt ansvaret for å representere ham internasjonalt.

Toppmanagerens personlige bekjentskap med Dyvik startet for elleve år siden, da han fikk oppdraget med å jobbe med artistens nye gruppe Doctor Midnight and the Mercy Cult. Lynch skulle da ta seg av den daglige timeplanen og se etter bandet under turné.

Noe han ikke uten forbehold så frem:

– Jeg hadde hørt alle historiene om Hank på turné med Turboneger og lurte på hva jeg hadde rotet meg selv inn i, innrømmer Lynch.

– Det viste seg at Hank og bandet var vidunderlige å jobbe med. Flotte folk og fabelaktige minner.

RIK KARRIERE: Hans-Erik Dyvik Husby i samtale med Morten Harket på champagnefesten etter premieren på «Jesus Christ Superstar» på Det Norske Teatret i 2009 der Dyvik spilte hovedrollen.

Ba om hjelp

Etter at oppdraget var fullført opprettholdt Lynch og Dyvik kontakten. De pratet om å jobbe mer sammen, men fikk ikke til dette før etter plateslippet av Hank von Helvetes andre soloalbum «Dead».

– Jeg fikk en mystisk oppringing fra et ukjent nummer: «Hey bro, det er Hank ... Denne turnégreien er tøff ... Jeg trenger din hjelp og ekspertise pronto». Selvfølgelig svarte jeg «Yes, sir!», forteller Lynch.

Alt ble så lagt til rette for en diger turné, men coronapandemien førte til flere utsettelser og avlysninger.

MANNEN BAK MASKEN: Hans-Erik Dyvik Husby avbildet i 2013 da han la om til en sunnere livsstil og fortalte åpnet om dette.

– Covid har hatt en knusende effekt på livearrangementer og underholdningsindustrien. Planene våre ble, som for så mange andre, satt på vent, skriver Lynch.

Men lysere tider ventet:

– 2022 var allerede nær fullbooket med turnévirksomhet, musikkfestivaler og Hans-Eriks retur til teaterscenen mot slutten av året, forteller han.

– Briljant

Dyviks død har rystet Mike Lynch på en måte som gjør at han sliter med å ta inn realitetene, betror den internasjonale manageren.

– Jeg fortsetter å tenke at dette er en vond drøm.

Han understreker at han føler seg privilegert som både fikk jobbe med og ha et vennskap med Dyvik.

– Både på scenen og av den var han genuint karismatisk, varm, morsom og dypttenkende. Han brukte tid på å snakke med alle om hva som helst. For å si det enkelt, var han briljant.

Lynch opplevde også Dyvik som en mann som brydde seg om familie og venner.

– Han var en svært varm person hvis du var heldig nok til å kjenne ham. Han kommer til å bli sårt savnet.