KJENDISPAR: Mod Sun (t.v.) og Avril Lavigne på Grammy Awards for under en uke siden.

Avril Lavigne gifter seg for tredje gang

Punkrocker Mod Sun (35) fridde til popstjernen Avril Lavigne (37) i forrige måned.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det røper paret på Instagram.

– Det var det mest perfekte, romantiske frieriet jeg kunne drømt om, sier Lavigne til People.

– Vi var i Paris, om bord i en båt på Seinen. Og vi hadde en fiolinist, champagne og roser, sprudler hun og legger til at det føltes som om «tiden sto stille».

– Akkurat i det øyeblikket var det bare oss to i verden.

De dokumenterer begivenheten, som fant sted 27. mars, med dette bildet:

Kanadiske Lavigne opplyser til People at kjæresten stilte med forlovelsesring designet spesielt for henne. Den har inngravert «Hi Icon (norsk overs. Hei, Ikon)», som var de aller første ordene Mod Sun sa til henne.

Amerikaneren, som opprinnelig heter Derek Ryan Smith, har også fått gravert «Mod + Avril» inni ringen.

– Han har hele tiden visst at jeg ønsket meg en hjerteformet diamant, fordi da vi møttes aller første gang, bar vi matchende hjerteringer, røper Lavigne.

Lavigne legger til at selv om frieriet kom helt uforberedt på henne, så skjønte hun tidlig at «han er den rette».

De to møttes da han jobbet med hennes plateproduksjon i 2020. Da paret viste seg sammen på Grammy Awards forrige helg, var de altså forlovet, uten at verden visste om det.

Når bryllupet skal stå, sier hun ikke noe om.

Tredje gang

Lavigne har to ekteskap bak seg, med Nickelback-rocker Chad Kroeger (47) fra 2013 til 2015 – og Sum 41-frontfigur Deryck Whibley (42) fra 2006 til 2010.

Mod Sun har tidligere vært samboer med filmstjernen Bella Thorne (24), og de to «giftet seg» uten gyldig lisens før de gikk hver til sitt i 2019. En periode hadde også de to et etablert forhold med en tredjeperson – Youtube-stjernen Tana Mongeau (22) .

Hverken Lavigne eller forloveden har barn.