PRESSEMØTE: Cliff Richard snakket onsdag med journalister utenfor parlamentsbygningen Palace of Westminster i London.

Cliff Richard ble anklaget for overgrep: − Fryktet jeg kom til å dø

Cliff Richard (81) kjemper for å innføre en lov om at mennesker som mistenkes for sex-kriminalitet, må få være anonyme frem til det foreligger en tiltale.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Richard ble selv i 2014 etterforsket for en anklage om et overgrep mot en mindreårig gutt, som skulle ha funnet sted i 1985. Han ble hverken siktet eller arrestert, men navnet hans lekket i pressen.

Onsdag snakket popveteranen i parlamentshuset i London med en innstendig oppfordring om å innføre en lov som hindrer at mennesker får navnene sine offentliggjort mens det kun foreligger en mistanke basert på beskyldninger.

Britisk lov gir ofre for sex-kriminalitet livslang anonymitet, men det finnes ingen lov mot å navngi en mistenkt, selv om politiet kun ved spesielle tilfeller selv går ut med navn før det foreligger en tiltale.

I Richards tilfelle var det BBC som offentliggjorde etterforskningen.

Les også Bakgrunn: Politiet beklager overfor Cliff Richard Britisk politi har beklaget til sangeren Cliff Richard (73) etter at BBC filmet husransakelsen av stjernens hus.

Richard uttalte blant annet i onsdagens tale at «internett er blitt en katastrofe for de fleste», og at hans eget navn for alltid vil finnes på det mørke nettet som «mannen som begikk denne forferdelige handlingen».

– Det kunne nok ha ødelagt meg, for det var et så stort sjokk å våkne opp til det som skjedde, sier Richard i et TV-klipp fra talen lagt ut på Sky News.

– Særlig å måtte se det på TV før jeg selv visste hva som foregikk, forklarer han og legger til at det var via en nyhetssending på BBC at han fikk vite at etterforskere hadde tatt seg inn i leiligheten hans.

– Det er vanskelig å beskrive, når man er uskyldig i en anklage. Man tenker at dette ikke skjer, at det ikke kan være sant.

BBC filmet med helikopter en ransakelse politiet i Berkshire foretok på en av Richards’ eiendommer i august 2014 – få måneder etter at Richard hadde opptrådt i Oslo Spektrum.

NORGE: Cliff Richard i Oslo Spektrum i mai – tre måneder før nyheten om etterforskningen sprakk.

Richard gikk rettens vei mot BBC den gangen på grunn av det han mente var en «alvorlig invadering av privatlivet». Han hevdet da å ha brukt 30 millioner kroner på å renvaske seg.

I onsdagens appell beskrev han perioden som «grusom», og forklarte at han først fire år senere – etter å ha vunnet en rettssak mot BBC – kunne gå videre i livet.

– Jeg har lagt det bak meg, men jeg kommer nok aldri til å komme over det.

Påkjenningen skal ha gått på helsen løs.

– Jeg var aldri suicidal, men det skjedde flere ganger at jeg våknet på natten av dundrende puls i kroppen. Og da fryktet jeg at jeg kom til å dø av hjerteinfarkt, sa han i talen.

Les også BBC ville ikke betale Sir Cliff erstatning BBC avviser et rettslig krav fra Sir Cliff Richard om erstatning for tort og svie.

I 2018 ble popstjernen tilkjent 2,2 millioner kroner i erstatning fra BBC etter en dom i høyesterett. Men Richard slo seg ikke til ro med det. Senere gikk kanalen med å betale 8,6 millioner kroner for å dekke artistens saksomkostninger, en sum som i 2019 ble økt til 22 millioner kroner.

–Jeg fortjente ikke dette, for jeg hadde ikke gjort noe galt. Og den som kom med disse beskyldningene ... Vi får aldri vite hvem det er, sier Richard i det ferske TV-intervjuet.

Også BBC omtaler onsdagens parlamentsmøte, der Richard forklarte at han jobber for en lovendring for å hjelpe andre i samme situasjon.

Cliff Richards engasjement er i samarbeid med kampanjeorganisasjonen FAIR, Falsely Accused Individuals for Reform.

ENGASJERT TRIO: F.v.: TV-vert og forfatter DJ Paul Gambaccini, Sir Cliff Richard og jusekspert Daniel Janner QC utenfor Palace of Westminster onsdag. Alle tre kjemper for lovendring.

Fått med deg disse rampelys-nyhetene på VGTV?