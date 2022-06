SLÅR VIDERE: Robert Eidevik gir ut ny musikk under navnet Hjerteslag.

Gir ut ny Hjerteslag-låt – risikerer erstatningssøksmål

Midt i en pågående konflikt om rettighetene til bandnavnet, slipper vokalist Robert Eidevik en ny sang under artistnavnet Hjerteslag. – En risiko, sier Patentstyret, som behandler saken.

Vokalisten har de siste månedene vært i konflikt med sine fire tidligere bandkompiser, om hvem som skal ha retten til å la Hjerteslag dunke videre.

Bergensbandet har siden debutplaten i 2015 gjort seg til et markant navn i norsk rock.

Men i 2020 detonerte noe internt. Eidevik mener at de øvrige medlemmene sluttet i bandet. Disse fire mener derimot at de ga vokalisten sparken.

De fire – Ole André Hjelmås, Petter Sætre, Torjus Raknes og Nikolas Jon Aarland – ble sist høst registrert som innehavere av navnet Hjerteslag. Eidevik har klaget inn avgjørelsen til Patentstyret, og gjør selv krav på rettighetene til varemerket.

Kan bli kostbart

Denne uken ga Patentstyret partene beskjed om at saken nå tas opp til avgjørelse. Forventet behandlingstid er én til tre måneder.

Så lenge har ikke Eidevik tenkt å vente: Fredag slipper han låten «Fuck sommeren» – under navnet Hjerteslag, med nye musikere.

Med dette tar Eidevik og apparatet hans en sjanse, mener Knut Andreas Bostad, seksjonssjef ved Patentstyrets design- og varemerkeavdeling.

– Å gi ut en låt nå og bruke navnet før konflikten er avklart, er en sjanse å ta, en risiko. Å bruke noen andres varemerke, hvis det viser seg at du ikke har rettigheter til det, kan gjøre deg erstatningsansvarlig.

Ifølge Bostad har de fire registrerte innehaverne av Hjerteslag-varemerket per nå kun en antagelse av rettigheter, siden disse er omstridt.

Men dersom de får medhold i saken, og Eidevik taper, kan «Fuck sommeren» bli en kostbar affære for vokalisten.

– Taper man saken kan man få et erstatningssøksmål mot seg, sier Bostad, som gjør det klart at for eksempel plateselskapet også kan holdes ansvarlig.

– Egen overbevisning

Eideviks advokat Thomas Rieber-Mohn, partner i CMS Kluge Advokatfirma, skriver i en epost til VG at låten slippes fordi den er klar nå.

– Man kunne kanskje ha ventet i 1-3 måneder. Men på den annen side er det ikke gitt at Patentstyrets avgjørelse blir den endelige i saken. Denne avgjørelsen kan klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Og en avgjørelse fra KFIR kan videre bringes inn for domstolene.

På spørsmål om hva Eidevik og de involverte tenker om mulig erstatningsansvar, skriver advokaten at han ikke har innsikt i sin klients tanker om Patentstyrets uttalelser til VG.

– Men generelt er det ikke uvanlig at aktører, både i næringslivet og ellers, kommer opp i situasjoner der handlingsvalg må tas ut fra egen overbevisning, også der det gjelder juridiske spørsmål.

– Vondt å se på

Robert Eidevik har ikke selv besvart VGs henvendelser om kommentar.

Trommeslager Petter Sætre har sendt VG denne uttalelsen på vegne av seg selv og de andre innehaverne:

– Vi respekterer at hvem som får eierskapet til Hjerteslag-varemerket nå er til behandling hos Patentstyret. Det gjør tydeligvis ikke Eideviks nye plateselskap og management. Det får de stå for.

PÅ OPPTUR: Hjerteslag i 2016, med besetningen som nå er splittet. Fra venstre: Petter Sætre, Robert Eidevik, Ole André Hjelmås, Nikolas Jon Aarland og Torjus Raknes.

Kristian Kallevik eier plateselskapet Fysisk Format. «Fuck sommeren» er selskapets første utgivelse med Hjerteslag-navnet.

– Et eventuelt erstatningskrav forholder vi oss til når og hvis det kommer, på samme måte som vi vil ta Patentstyrets beslutning til etterretning når den kommer, skriver Kallevik i en epost.

– Hvorfor ikke vente til avgjørelsen i Patentstyret er tatt?

– Låten har et viktig sommerbudskap som vil skape tilhørighet for tusenvis av mennesker og kan ikke vente til høsten, skriver Kallevik, som også melder at han synes bandkonflikten er «vondt å se på».

Manager for Eideviks nåværende Hjerteslag-besetning, Michael Jones, viser til advokat Rieber-Mohns uttalelser og ønsker ikke å kommentere saken ut over det.

Savner ikke

En knapp måned tilbake fikk Bergens Tidende Robert Eidevik i tale om den pågående konflikten, i forbindelse med en spillejobb.

– Det jeg kan si, er at jeg utrolig takknemlig for at jeg endelig spiller med ordentlige musikere. Og at det er dødskult å holde konsert igjen, sa vokalisten da.

På spørsmål om hvorvidt han savner sine gamle bandkolleger svarte han:

– Nei. På ingen som helst måte.

PRISBELØNNET: I november 2019 ble Robert Eidevik tildelt Edvard-prisen av vederlagsbyrået TONO, for tekstene på det foreløpig siste Hjerteslag-albumet, «Nattseileren».

Eidevik kommenterte også planer fremover, som ifølge BT inkluderer konserter på Vestlandet i sommer.

– Statusen er at vi gjør vår greie og spiller musikk. Ingen kan stoppe oss fra å gjøre det – uavhengig av hva som helst.

Petter Sætre sier til VG at han og de andre innehaverne av rettighetene til Hjerteslag-navnet ikke ønsker å kommentere Eideviks uttalelser.