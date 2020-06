RAPPEREBELL: Snoop Dogg viser frem en smykkeglitrende tannrad under nachspielet til Golde Globe Awards i Los Angeles i januar i år. Foto: Richard Shotwell / Invision

Derfor skal Snoop Dogg stemme for første gang

I mange år trodde Snoop Dogg (48) at han ikke hadde lov til å stemme ved presidentvalget. I år vil han ta turen til urnene.

Nå nettopp

– Jeg har aldri stemt noen gang i hele mitt liv, men i år kommer jeg til å gjøre det, for jeg holder ikke ut å se denne punker’n regjere i enda et år, uttalte den amerikanske rappeveteranen i et radiointervju med «Big Boy’s Neighbourhood» på Real 92.3 denne uken.

Kraftsalvene siteres av mange store amerikanske medier, deriblant USA Today.

Bakgrunn: Donald Trump krangler med Snoop Dogg

Snoop, som har flere lovbrudd på rullebladet, forklarer at han lenge ble forledet til å tro at han ikke hadde stemmerett.

– I mange år hjernevasket de meg til å tro at jeg ikke kunne stemme fordi jeg har en kriminell fortid, sier han i intervjuet.

I mange amerikanske stater er det fortsatt sånn at straffedømte ikke kan stemme, mens enkelte steder er reglene gjort om. Snoop forsikrer at han nå har papirene som bekrefter at han faktisk kan delta i valget i november.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Visste du? Slik hindres mange amerikanere i å stemme

Snoop er også opptatt av at han, som uttalt Trump-motstander, skal gå foran som et eksempel. Han ville ikke nøye seg med å bare prate.

– Jeg kan ikke be deg om å gjøre noe for så å unnlate å gjøre det selv.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FØR: Tonen var en ganske annen mellom Snoop Dogg og Donald Trump i 2011 – seks år før Trump ble president. Her på Comedy Central Roast i New York. Foto: Charles Sykes / REUTERS

45-åringen forteller for øvrig at han tilbringer det aller meste av tiden inne i eget hjem, i tråd med coronarestriksjonene fra myndighetene.

Han har heller ikke dratt ut i gatene for å delta i de mange demonstrasjonene i kjølvannet av George Floyds død. I stedet bruker han plattformen og musikken sin til å spre budskapet, forklarer superstjernen.

Den amerikanske rapperen, som opprinnelig heter Calvin Cordozar Broadus, er kjent for å holde lite tilbake når han først blir sint. Det beviste han da han besøkte Norge for ni år siden.

Under er et tilbakeblikk på da VG-journalist Atle Jørstad (35) – i dag sjef for VGs Rampelys-redaksjon – fikk passet skikkelig påskrevet:

Publisert: 08.06.20 kl. 09:24

Les også

Mer om Musikk Donald trump

Fra andre aviser