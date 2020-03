KRITISERER: Susanna Wallumrød. Foto: Anne Valeur

Reagerer på regnskap-slurv: – Veldig arrogant

Odd Nordstoga forsvarer tilskudd til godt lønnede artister. Artistkollega Susanna Wallumrød synes plateselskapet hans opptrer skuffende.

Som VG avslørte onsdag, har Norsk kulturråd og deres Fond for lyd og bilde brukt store ressurser og flere millioner på å betale artister tilskuddspenger de forlengst har mistet retten til – fordi de ikke har levert rapport og regnskap i henhold til avtale.

Flere av disse artistene er godt bemidlede. En av dem er Odd Nordstoga, som via sitt plateselskap Universal Music fikk 70.000 kroner fra fondet i prosjektstøtte til 2015-albumet «Dette landet».

I et innlegg på Facebook understreker han at det er plateselskapet som søker om slike midler, og hevder at den slags er utenfor hans kontroll.

Videre mener han at pengene er en god investering av offentlige midler.

«For det fyrste har dei 70.000 kronene vore ei gullkanta investering for staten. Dei har verkeleg fått tifalds og meire til attende i form av skatt frå både meg og alle andre involverte gjennom hundrevis av konsertar gjennom mange år», skriver Nordstoga.

SLÅR TILBAKE: Odd Nordstoga. Foto: Gisle Oddstad

Innlegget har fått over to og et halvt tusen støtteerklæringer.

Skuffet

I kommentarfeltet tar imidlertid den internasjonalt anerkjente jazz/kunstpopartisten Susanna Wallumrød et oppgjør med Universals opptreden, omtalt i VGs sak onsdag.

«Først og fremst veldig arrogant av de store plateselskapene å ikke overholde rapport- og regnskapsreglene til FFL&B. De har MANGE ansatte og svært gode muligheter til å få til dette. Sånt blir jeg skuffa av kjenner jeg», skriver Wallumrød.

les også Norsk kulturråd deler ut millioner etter kontraktsbrudd

Videre skriver artisten at Universal som en av gigantene i bransjen burde kunne levere regnskap i henhold til regelverk og innen frist – når mindre aktører i bransjen fint får dette til.

«Hvorvidt dere er i stand til dette eller ikke, påvirker både byråkratiet og regelverket til enhver tid (noe som påvirker oss alle, uavhengig av ressurser) og dessuten støtteordningenes rykte utad», påpeker den tre ganger Spellemann-belønnede artisten.

Universal Music-direktør Bjørn Rogstad ønsker ikke å kommentere Wallumrøds utsagn.

Vil ha midler til bedre musikk

Odd Nordstoga påpeker i sitt innlegg at en plateinnspilling ikke lenger er en gullgruve i seg selv nå i streaming-æraen, hvor globale hits dominerer, og at tiden da et plateselskap kunne omsette for mange millioner rundt juletider ved hjelp av én enkeltartist er over.

Han mener følgelig det er bra at også de kommersielt vellykkede søker om penger fra kulturrådet.

«Det gjer at den innspelte musikken mynta på oss her heime, også den kommersielle, kan bli litt betre. I mitt tilfelle førte denne stønaden til dømes til at folk slapp å høyre ei mislykka innspeling til "Dette landet" frå Gøteborg, men heller kunne få høyre den vellukka frå Stockholm (som ikkje hadde vore vellukka utan den mislykka i Gøteborg). Det var også mogeleg at eg kunne invitere med Det Norske Kammerorkester på ei juleplate, i staden for å bruke ein flink fyr med synthesizer, og eg tvilar på at 28.000 menneske hadde gidda å løyst konsertbillett for å sjå meg og ein flink fyr med synthesizer. Vel er me få her i landet, men me vil jo ha god musikk likevel. Derfor er det viktig at staten er ein god gartner og vatner litt for å få det til å gro», skriver Nordstoga.

