Sigrid Solbakk Raabe er Årets Spellemann

23-åringen fra Ålesund vant nykommerprisen i 2017, ble oversett i 2018 – og vinner det gjeveste trofeet for 2019.

Oppdatert nå nettopp

Spellemannprisen for 2019 kommer enda senere på året enn prisen pleier å deles ut, på grunn av coronakrisen.

Men nå er det største trofeet delt ut – uten det sedvanlige applaus- og jubelbruset fra en fullsatt sal.

Sigrid fikk prisen utdelt i en tomannssetting på «Lindmo» i opptak tidligere denne uken. (Se klipp øverst i saken.)

– Jeg har drømt om å vinne Årets Spellemann siden jeg begynte å skrive låter som 16-åring, sier Sigrid til VG.

Takker lytterne

Hun benytter anledningen til å ta en liten takketale:

– Den her går ut til teamet, bandet, crewet, produsenter og låtskrivere jeg har jobbet med, familien og alle inspirasjonskildene mine. Takk til spellemannkomiteen og de i norsk musikkbransje som har banet vei!

Og ikke minst:

– Til slutt vil jeg takke alle som hører på musikken min, dere gjør det her mulig.

Sigrid er også vinner av kategorien popartist, og er med det dobbel Spellemann-vinner. I den kategorien danker hun ut Gabrielle, Ruben og Bendik.

Sigrid vant Spellemannpris for årets nykommer 2017, og hadde seriøs karrieremedvind da hun var på utdelingen for 2018 i slutten mars i fjor.

Da hadde debutalbumet hennes, «Sucker Punch», fått eventyrlige anmeldelser internasjonalt – og nådd fjerdeplassen på albumlisten i Storbritannia, som er hennes største marked utenfor Norge.

Det ble imidlertid ingen priser da. Og Årets Spellemann for 2018 gikk til Alan Walker.

For 2019 kan det bli flere priser på Sigrid. Lørdag kan hun vinne kategorien for årets låt, hvor hun er nominert med «Don’t Feel Like Crying».

I tillegg er hennes hovedprodusent Martin Sjølie nominert i kategorien for årets produsent.

Publisert: 01.05.20 kl. 14:30 Oppdatert: 01.05.20 kl. 14:48

Les også

Mer om Spellemannprisen Sigrid Raabe

Fra andre aviser