DUETTPARTNERE: Eric Saade og Tone Damli fremfører «Imagine» på VG-lista i Stavanger i 2012. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Tone Damlis tidligere duettpartner innrømmer MGP-løgn

Svenske Eric Saade, som slapp singel med Tone Damli i 2011, forteller at han bløffet på pressekonferansen ved én av deltagelsene sine i den svenske Melodifestivalen.

Det var på programmet «Lotta på Liseberg» Saade avslørte hemmeligheten mandag kveld. Ifølge Aftonbladet fortalte sangeren at han hadde meldt seg på svenske MGP uten å ha en låt å delta med.

– Jeg hadde tittelen, for det må man jo ha når man presenteres på pressekonferansen, men det fantes faktisk ingen sang, så jeg «faket» alt det. Men det er ingen som vet det, sa han før han la til:

– Men nå vet alle det!

TRILOGI: Saade, her fotografert i 2012, har deltatt tre ganger i svensk MGP. Foto: Frode Hansen / VG

Saade har deltatt i svenske MGP tre ganger, i 2010 med låten «Manboy», i 2011 med «Popular» og i 2015 med sangen «Sting». Han har ikke røpet hvilken av låtene som ble skrevet etter at han var blitt tatt ut.

– Jeg hadde bare bestemt meg for å være med igjen, for det er så gøy. Så lagde vi låten etter pressekonferansen. Men da hadde jeg allerede sagt at «den handler om det her» og sånn, litt etter følelsen, sier artisten i programmet.

Da Saade, som nylig forlovet seg med bloggerkjæresten, lagde en heftig musikkvideo med Tone Damli, spekulerte svenske medier om en romanse. Damli uttrykte sin misnøye med ryktene til VG, mens hennes daværende kjæreste, Aksel Hennie, på spøkefullt vis gikk til fysisk angrep på Saade.

Publisert: 02.07.19 kl. 17:54