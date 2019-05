BEKYMRET: Et svært sterkt heat i kveldens Eurovision-semifinale gjør Per Sundnes i tvil om KEiiNO klarer finaleplass i kveld. Foto: Reisæter, Thomas

Per Sundnes: Redd for at Norge ryker i kveld

TEL AVIV (VG) Tidligere MGP-general Per Sundnes mener det er en stor grad av mulighet for at KEiiNO blir slått ut i kveldens semifinale.

– Jeg er redd for at Norge kan bli utslått i dag, sier han til odsselskapet Betsson foran den avgjørende semifinalen i Tel Aviv i kveld.

Til VG bekrefter Sundnes bekymringen, og begrunner dette både med at kveldens semifinale har et sterkere felt av låter enn tirsdagens, og at overraskelser alltid oppstår.

– Ingen trodde for eksempel at San Marino skulle gå til finalen, men de stjal plassen til ett av landene som alle trodde skulle videre, sier Sundnes og peker på Polen og Ungarn som overraskende nok røk ut tirsdag.

SEMIFINALEKLARE: I kveld skal Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo forhåpentlig føre oss til Eurovision-finale lørdag. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

– Jeg mener at KEiiNO ikke bør føle seg trygge. Ti bidrag går videre, og det er iallfall fem, kanskje seks bidrag som er klart sterkere enn «Spirit In The Sky», så da har vi ikke mye å gå på, sier han.

Et annet element er at den internasjonale juryen som stemte i den norske Melodi Grand Prix-finalen ikke var så rause med poengene som de kunne fordi de mente at «Spirit In The Sky» lignet litt for mye på Finlands bidrag i fjor, Saara Aaltos «Monsters».

Det er noe også Per Sundnes er kjent med.

– Det er alltid plagiatbeskyldninger i Eurovision, det er ikke noe nytt. Men hvis fagjuryene gjør det samme i kveld og trekker Norge i poeng, kan det bli veldig skummelt for KEiiNO, mener han.

Da VG traff KEiiNO tidligere i dag, virket trioen kamplystne, men rolige og klare for den foreløpig viktigste kvelden i en Eurovision-uke som har bestått av pressetreff og konserter til langt på natt.

– I natt hadde vi siste konsert halv tre, men det går fint. Vi er klar, og formen er fin. Det er litt sånn stille før stormen nå, sa Fred Buljo.

Flere familiemedlemmer av KEiiNO har nå ankommet Tel Aviv, deriblant Tom Hugos foreldre May Irene Tveito og Arne Sunde.

– Nå er det bare å krysse fingrene. Dette er jo kjempespennende.

Publisert: 16.05.19 kl. 18:56