Låtanmeldelse Avicii - «Tough love»: Leken og edel fiolinpop

Muligens er det kommende Avicii-albumet noe å glede seg til likevel.

«SOS» var saktmodig, stillestående og skuffende. Andre singel fra familien til Tim Bergling sitt prosjekt for å ferdigstille Avicii sitt lovede junialbum er noe helt annet.

Denne gangen har produsentduoen Vargas og Lagola fått med seg et av sine nesten ferdige utgangspunkt. De er i Avicii-sammenheng kanskje mest kjent for «Hey Brother». I norske ører muligens like kjent for Seinabo Say sin «Younger». Altså låten som i remikset form gjorde Kygo til den han er i dag.

Ganske gode popsmeder altså.

Deler av «Tough Love» har versert på internett en stund, blant annet som del av en 2016-livestream i Austin, kjent under emneknaggen #thecrowningofprinceliam. Der «Liam» for øvrig er Berglings hund.

Men la oss ikke gjøre dette for nerdete.

Her har vi, helt klart, en tydelig viderføring av Avicii sin egentlig idé.

Og for en enkel og effektiv idé det er.

Resultatet kan beskrives som om Alexander Rybak skulle samarbeidet med Røyksopp på en gjeninnspilling av «Only This Moment» (2005), og på et eller annet tidspunkt lurer dem med på å gjøre den i dur.

«Tough Love» manes fram av det som først var et sample fra Bollywood-filmen «Raanjhanaa», for øvrig komponert av A. R. Rahman (Oscar for musikken i «Slumdog Millionaire»). Vargas og Lagola har spilt det inn på nytt.

Slik får man EDM med jagende, energisk fiolinriff i stedet for siste innstilte synthpatch. Vincent Pontare får med kona Agnes Carlsson på vokal. Han er ingen stor vokalist, men hun gjør minus og pluss til pluss.

Det er unikt, friskt og overraskende.

Selvsagt er ikke dette akkurat det samme som om Avicii skulle gjort det selv. Blant annet er «dropet» ikke i nærheten av det som har vært brukt tidligere.

Og det er ikke sikkert at han ville gjenbrukt samplet så likt. Slike spekulasjoner kan likevel ikke dekke for at resultatet er en poplåt som føles som den har samme kraft i seg som de største av Aviciis låtaktalog.

Sensasjonelt tettere og mer oppstemt enn hva man kunne føle at dystre «SOS» var.

Plutselig ble det betraktelig mer interessant hva som faktisk skjer i juni.

