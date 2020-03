JUBILERER I STUA: Lørdag startet Silje Nergaard en konsertrekke fra sin egen stue på Ekeberg i Oslo sammen med sine to gitarister Hallgrim Bratberg og Håvard Bendiksen. Den neste konserten skjer 3.april med pianist Espen Berg, og Silje lover at det også da blir en «terassedørgjest», altså en overraskelsesgjest som fremfører sitt bidrag fra terassedøra. Foto: Heine Totland

Silje Nergaard jubilerer: - Skriver ut musikk på resept

Med erfaring fra naturkatastrofer forsøker Silje Nergaard så godt hun kan å leve livet som normalt i disse coronatider. I helgen startet hun en konsertserie fra sin egen stue.

Nå nettopp

Til VG sier Silje Nergaard (53) at hun griper sjansen med stuekonserter nå som alle musikerne hun har spilt med gjennom 30 år ikke er på turné.

– De har preget musikken min med sine unike personligheter, og på et vis også vært mine læremestere. Nå er de jo ledige hele gjengen, så dette er en unik sjanse for meg til å spille med dem og en mulighet som aldri kommer igjen, denne gjengen er jo ute i verden og reiser hele tiden ellers, sier hun.

les også Silje Nergaard (53): – Hva vil egentlig NRK P1?

Det er altså 30 år siden debuten «Tell Me Where You’re Going» ble utgitt. Der samarbeidet hun med jazzlegenden Pat Metheny og opplevde å gå helt til topps i Japan. Jubileet markerer Silje Nergaard med å gi ut to plater, ett der hun fremfører sine hits nedstrippet med Espen Berg på piano og ett som kommer i mai med tittelen «Hamar stasjon/Hamar Railway Station».

– Det er sanger fra perrongen på stasjonen på Hamar hvor jeg satt og drømte meg bort som liten. Jeg lengtet ut i verden mens togskinnene dro avgårde - så en dag dro jeg ut selv, forteller Silje Nergaard som allerede har rukket å reise på turné med sangene fra duoplaten og fått «nydelig respons», som hun sier.

les også Stjernekamp-Heine: – Et av øyeblikkene som former livet

– Kanskje den reflekterer noe av tiden vi er i nå. Musikk er viktigere enn noen gang, og nå har vi kanskje kanalene litt åpne og tid til å lytte. I blant føles det som om en skriver ut musikk på resept, sier hun.

I 2004 overlevde Silje Nergaard, artistektemannen Heine Totland og deres to døtre med nød og neppe tsunami-katastrofen i Thailand som kostet 84 nordmenn livet. Nå som coronaviruset herjer over verden og setter karrieren hennes litt på vent, føler hun at de står oppe i noe som de kjenner igjen, fra noe de har opplevd før.

DUETT: I 1991 sang Silje Nergaard duett med Morten Harket på sitt andre album, «Silje». Låten heter «Where You Are». Foto: Privat

– Etter tsunamien stoppet folk litt opp, det var en ny vennlighet der ute. Jeg kjenner på dette nå - folk ser opp, hilser og småprater. Det var noe som vi nok hadde mistet litt der vi løp rundt i hver vår «viktige» boble. Vi kjenner på følelsen av at vi er sammen om noe, og etter tsunamien var det som vi hadde vært med på noe uvirkelig, noe surrealistisk. Slik føles det litt nå også, sier hun.

– Og følelsen av å bli tatt fra friheten til å bevege oss hvor vi vil, når vi vil, er fremmed for oss her til lands.

Sist uke fikk Silje Nergaard et ti år langt kunstnerstipend fra Norsk Kulturråd. Selv blir hun ydmyk av en slik anerkjennelse.

les også Hun adopterte bort ett av sine tre barn

– Det var helt fantastisk, og en stor overraskelse. Jeg er rørt og lykkelig over denne anerkjennelsen som komponist. Å skrive sanger og å skape min helt egen musikalske verden har alltid vært min største drivkraft som artist, sier hun og legger tilfreds til at sangene hennes lever der ute.

– Ja, og de dukker opp på de underligste steder. Jeg har hørt sangene mine bli spilt på radio på Fiji og på badeland i Dubai, de er til og med blitt spilt inn på swahili. Sånne ting er kick! Også det at jeg får høre at sangene inspirerer, gir håp og trøst. Da tenker jeg at jeg driver med noe som virkelig betyr noe for noen. Musikk rommer det vi ikke kan sette ord på og speiler våre liv, sier hun.

STARTHJELPER: Den legendariske jazzgitaristen Pat Metheny ble en musikalsk starthjelper for Silje Nergaard i 1990. Foto: Privat

Høydepunktene gjennom en 30 år lang karriere er mange, fra debuten med Pat Metheny via hederen som Årets Spellemann i 2003 til innspilling og opptreden med The Metropole Orchestra i Nederland og den amerikanske Grammy-vinnende arrangøren og dirigenten Vince Mendoza for «A Thousand True Stories», der en av sangene også ble Grammy-nominert i USA.

– Jeg fikk også synge med min store barndomshelt Al Jarreau, han kom til Norge for å gå i studio med meg. Han var et eventyr av et menneske, generøs og elskelig med alle han traff - en stor inspirasjon. Han ble også med hjem til hagebyen og Heines bacalao - men det var Heines hummersuppe han snakket om de andre gangene vi møttes!

Publisert: 31.03.20 kl. 17:23

Fra andre aviser